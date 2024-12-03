Футболистки юниорской сборной Беларуси победили албанок в квалификации ЧЕ

Сегодня в Тиране в решающем поединке за первое место в группе В1 белоруски переиграли хозяина турнира албанскую сборную со счетом 2:1. До этого белорусская дружина разгромила команды Молдовы — 10:0 и Черногории — 4:0. Албанские футболистки также выиграли у черногорок (2:1) и молдаванок (3:0).