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Футболистки юниорской сборной Беларуси победили албанок в квалификации ЧЕ

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки юниорской сборной Беларуси (U-19) победно выступили на старте квалификации первенства Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Тиране в решающем поединке за первое место в группе В1 белоруски переиграли хозяина турнира албанскую сборную со счетом 2:1. До этого белорусская дружина разгромила команды Молдовы — 10:0 и Черногории — 4:0. Албанские футболистки также выиграли у черногорок (2:1) и молдаванок (3:0).

Итоговое положение команд: Беларусь — 9 очков, Албания — 6, Черногория — 0, Молдова — 0.

В лигу А вместе с белорусскими девушками вышли команды Украины, Уэльса, Швейцарии, Словении и Румынии. Жеребьевка второго квалификационного раунда континентального первенства состоится 6 декабря.

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