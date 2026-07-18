Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
19.07
Франция
:
Англия
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.00
П2
3.93
Футбол. Лига Европы
завершен
Жилина
2
:
Хайдук С
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Морнар
1
:
Атлетик Э
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линфилд
2
:
Нымме Калью
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Виртус
1
:
Дила
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Вестри
0
:
Карабах
3
П1
X
П2

Россия — в одной из корзин проекта жеребьевки отбора Евро-2028. Возвращаемся и в футболе? Колонка Казакова

Колонка известного телеведущего, пресс-атташе нашей сборной в 2005—2015 годах, автора Telegram-канала «Футбольные люди» по самой важной теме.

Источник: Спорт-Экспресс

Сначала было водное поло. Затем волейбол. И вот теперь — гандбол. Три игровых вида, в которых, следуя рекомендациям МОК, Россию вернули на международную арену.

И каждый раз, когда радуешься этим новостям, следующая мысль — о футболе. Когда же?

Ответ у всех, кого ни спросишь, один: работа идет, возвращение становится ближе, мировая повестка меняется. Но точных сроков не назовет никто. К сожалению — ведь тогда было бы проще готовиться к камбэку. Но всегда есть сигналы, мимо которых не пройти. И которые вроде бы выстраиваются в одну логическую цепочку.

Самый важный момент, если говорить о конкретике, — октябрьский чемпионат мира ФИФА в Азербайджане для 15-летних. Глава РФС Александр Дюков сообщил, что федерация уже получила форму предварительной заявки и должна оперативно ее подтвердить, а генсек футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что на турнир не распространяются никакие ранее принятые политические ограничения — значит, сборная России должна играть с флагом и гимном.

То есть ФИФА фактически протестирует возвращение нашего футбола на международную арену — посмотрим, с кем попадем в одну группу, каким станет судейство. За четыре года санкций РФС прошел колоссальный путь — будь то поиск соперников, политическая и юридическая борьба против отстранения, перезагрузка института сборных команд. И вот следующий большой шаг.

Следующий, но не последний.

Самый волнительный слух последних дней, пришедший из ФИФА, — все российские команды будут посеяны при жеребьевке следующих футбольных турниров. Что вроде бы они уже есть в календарях ближайших событий. Единственное ограничение — принимать соперников придется на нейтральных полях. И как основная площадка для таких матчей рассматривается Казахстан.

Речь в первую очередь о сборных, поскольку УЕФА недавно продлила отстранение наших клубов от участия в еврокубковом сезоне-2026/27. Но это было сделано до оглашения позиции МОК по российским спортсменам — как все изменится теперь, неизвестно.

Вопрос возвращения наших команд — прежде всего политический. Поскольку Россия остается частью УЕФА, а противников там хватает, давление будет сохраняться до последнего. Есть даже мнение, что если на мартовских выборах президента ФИФА Джанни Инфантино уступит какому-то европейскому кандидату, то все может снова усложниться.

Правда, альтернативного кандидата у швейцарца пока нет. И неизвестно, появится ли. Но даже если появится, времени, чтобы собрать нужный процент голосов, вряд ли хватит. За Инфантино — Африка, Азия и Южная Америка. Те, кто больше других выиграл от нового формата чемпионата мира, в том числе финансово — ФИФА впервые распределит между федерациями почти миллиард евро. Убедительная причина голосовать за действующего президента.

Так что, учитывая позицию МОК, поддержку из Африки и Южной Америки, решение ФИФА по возвращению России может стать долгожданной новостью. Жеребьевка отбора на Евро-2028 пройдет в декабре. Еще немного — и станет понятно, правдивы ли разговоры о том, что мы в одной из корзин. Вопрос только в той самой конфронтации ФИФА с УЕФА, усиливающейся после громкой истории вокруг форварда американцев Фалорина Балогуна на чемпионате мира. Угрозы от ряда европейских сборных о возможном бойкоте матчей с Россией никуда не делись. Однако если ФИФА примет решение о нашем возвращении — это уже прорыв. Хотя надо будет после этого переходить к самому сложному — поиску договоренностей с УЕФА, без чьего согласия российские команды не сыграют.

Но, как принято говорить, все происходит шаг за шагом.

РФС прошел большой путь. Нет сомнений, что сделает и оставшиеся шаги.

Время ускорилось. И ситуация тоже изменилась.

Илья Казаков

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше