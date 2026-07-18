Россия — в одной из корзин проекта жеребьевки отбора Евро-2028. Возвращаемся и в футболе? Колонка Казакова

Так что, учитывая позицию МОК, поддержку из Африки и Южной Америки, решение ФИФА по возвращению России может стать долгожданной новостью. Жеребьевка отбора на Евро-2028 пройдет в декабре. Еще немного — и станет понятно, правдивы ли разговоры о том, что мы в одной из корзин. Вопрос только в той самой конфронтации ФИФА с УЕФА, усиливающейся после громкой истории вокруг форварда американцев Фалорина Балогуна на чемпионате мира. Угрозы от ряда европейских сборных о возможном бойкоте матчей с Россией никуда не делись. Однако если ФИФА примет решение о нашем возвращении — это уже прорыв. Хотя надо будет после этого переходить к самому сложному — поиску договоренностей с УЕФА, без чьего согласия российские команды не сыграют.