Зрители в Краснодаре увидят голы
«Краснодар» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы примет на своем поле «Байер» из Леверкузена. На проход российской команды в следующий раунд турнира БК «Лига Ставок» предлагает коэффициент 3,45.
«Краснодар» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы примет на своем поле «Байер» из Леверкузена. На проход российской команды в следующий раунд турнира БК «Лига Ставок» предлагает коэффициент 3,45.
Если говорить откровенно, «быкам» очень не повезло с жеребьевкой
Группа Лиги Европы у немцев была чуть попроще, чем у «Краснодара». «Аспириновые» заняли первое место в квартете с «Цюрихом», АЕКом с Кипра и болгарским «Лудогорцем». Подопечные Мурада Мусаева уступили первенство в группе «Севилье» лишь по дополнительным показателям, опередив бельгийский «Стандард» и турецкий «Акхисар».
Исторически клубы из Германии являются для «Краснодара» одними из самых сложных соперников. «Быки» в Лиге Европы шесть раз встречались с немцами, и пять раз проигрывали при разнице мячей 5:14.
Если взглянуть на то, как подопечные Мусаева провели зимние сборы, то можно увидеть, что результаты команды шли по нарастающей. Сначала было поражение от «Базеля», затем ничья с китайским «Пекином», после чего последовали две «сухие» победы над «Мальме» и «Локомотивом».
«Байер» же после Нового года успел сыграть пять официальных встреч. В активе «аспириновых» победа над «Баварией» и два разгрома — «Вольфсбурга» и «Майнца». Команда явно в прекрасном физическом состоянии и практически наверняка сможет забить в Краснодаре. Отметим, что за последние 11 гостевых матчей леверкузенцы не сумели поразить ворота хозяев поля лишь однажды — в Лейпциге.
Что касается «Краснодара», то он за 12 домашних матчей не забил только «Ахмату». На своем поле «быки» всегда действуют агрессивно, изобретательно и результативно. Лучшей ставкой на матч «Краснодар» — «Байер» аналитики БК «Лига Ставок» считают вариант «обе забьют» за 1,70.