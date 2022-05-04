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11:00 (мск)

«Реал» — «Манчестер Сити»: прогнозы и ставки

Шоу должно продолжаться.

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Источник: Reuters

Прогноз на матч

Они возвращаются. После грандиозных 4:3 в Манчестере нас ждет продолжение банкета в Мадриде. Для «Реала» это верно вдвойне, ведь «сливочные» как раз в промежутке между встречами с «Сити» оформили 35-й чемпионский титул в Испании, но перед Лигой чемпионов дежурный успех уходит для королевского клуба на второй план: пришло время для новых подвигов. Предстоит повторить домашний матч с ПСЖ или гостевой — с «Челси», чтобы выйти в финал, где соперника уже поджидает «Ливерпуль».

Команда Пепа Гвардиолы полностью доминировала в первом матче и хотела бы приехать в Мадрид с более комфортным запасом, чем один мяч, но что есть — то есть. Крайне интересно, что тренер «горожан» подготовил на второй за месяц визит в столицу Испании: такую же закрытую модель игры, как против «Атлетико», или более привычный атакующий стиль, как в домашнем матче?

Букмекеры не очень верят в магию Карло Анчелотти, Карима Бензема и Луки Модрича. Даже в Мадриде, судя по коэффициентам, победа «Манчестер Сити» намного вероятнее триумфа «Реала». С этим можно было бы полностью согласиться, если бы не три обстоятельства. Во-первых, «Сити» ведет непростую борьбу на два фронта. Заочно соперничать с «Ливерпулем» приходится и в АПЛ, и в Европе. Во-вторых, у «горожан» кадровые проблемы в линии защиты: Гвардиола не может рассчитывать на Стоунза, Аке и Уокера. Правда, и у «Реала» оборона уязвима, иначе Бензема, Винисиусу и Модричу не пришлось бы прилагать таких титанических усилий в матчах с ПСЖ и «Челси». Наконец в-третьих, у «Реала» собралась более опытная и психологически устойчивая банда. «Сити» великолепен, но какие же нервы пошли у англичан в концовке триллера против «Атлетико». Если дело дойдет до дополнительного времени, с учетом фактора «Сантьяго Бернабеу» «Манчестер Сити» уже точно не будет фаворитом.

На что ставить

«Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»

С учетом всего вышесказанного матч наверняка должен получиться результативным. Тотал больше характерен для обеих команд. Наиболее вероятно, что поразить ворота соперника хотя бы раз удастся и хозяевам, и гостям.

Можно положиться на тактическое превосходство «Манчестер Сити»: даже болельщики «Реала» вряд ли станут спорить, что их сегодняшний соперник по игре выглядит сильнее в большинстве матчей, так еще и имеет фору в один гол. Можно поверить в магию без нескольких месяцев обладателя «Золотого мяча» Карима Бензема, опыт Карло Анчелотти и несгибаемый командный характер «Реала» на своем поле и попробовать обмануть ожидания букмекеров.

А можно выбрать надежную ставку «обе забьют и тотал больше 2.5», на что Olimpbet дает коэффициент 1.58, и просто наслаждаться прекрасным футболом в этот майский мадридский вечер.

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Игорь Борунов

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