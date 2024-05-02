Гасперини перед «Марселем»: Лига Европы — приоритет «Аталанты». Подходим к матчу уверенно, уважая соперника

«Этот сезон стал для нас выдающимся. Мы подходим к [первому матчу] смело и уверенно, а также с уважением к нашему сопернику. Мы по-прежнему участвуем во всех турнирах, но приоритетом остается Лига Европы.



Я наблюдал за игрой “Марселя”, и даже в непростой сезон Жан-Луи Гассе сумел вывести команду в полуфинал. Он придал команде индивидуальность и тактическую гибкость. Он проделал огромную работу», — сказал главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.