«Олимпиакос» обыграл «Астон Виллу» в первом полуфинальном матче Лиги конференций

ТАСС, 3 мая. Греческий «Олимпиакос» в гостях победил английскую «Астон Виллу» со счетом 4:2 в первом полуфинальном матче Лиги конференций.

В составе победителей отличились Аюб эль-Кааби (16, 23, 56-я (с пенальти) минуты) и Сатьяго Эссе (67). У хозяев голами отметились Олли Уоткинс (45+1), Мусса Диаби (52).

В другом полуфинале итальянская «Фиорентина» на своем поле обыграла бельгийский «Брюгге» со счетом 3:2.