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00:19 (мск), источник: ТАСС

«Олимпиакос» обыграл «Астон Виллу» в первом полуфинальном матче Лиги конференций

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу греческого клуба.

Астон Вилла
Олимпиакос ПЛига конференций: таблица и календарь
Источник: Reuters

ТАСС, 3 мая. Греческий «Олимпиакос» в гостях победил английскую «Астон Виллу» со счетом 4:2 в первом полуфинальном матче Лиги конференций.

В составе победителей отличились Аюб эль-Кааби (16, 23, 56-я (с пенальти) минуты) и Сатьяго Эссе (67). У хозяев голами отметились Олли Уоткинс (45+1), Мусса Диаби (52).

В другом полуфинале итальянская «Фиорентина» на своем поле обыграла бельгийский «Брюгге» со счетом 3:2.

Ответные полуфинальные игры состоятся 9 мая. Финал турнира пройдет 29 мая в Афинах.

Астон Вилла
2:4
Первый тайм: 1:2
Олимпиакос П
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