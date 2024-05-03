Кто вообще остановит такой «Байер»? Команда Алонсо приблизила себя к финалу еврокубка

Рома — Байер — 0:2, обзор первого матча ½ финала Лиги Европы, голы: Вирц, Андрих, потасовка, 2 мая 2024 года | Источник: Чемпионат.com

«Байер» сделал ещё один шаг на пути к идеальному сезону. Его не смутила крепкая «Рома», с которой он встретился в первом матче ½ финала Лиги Европы.

Одна из главных интриг оставшейся части сезона: кто нанесёт «Байеру» первое поражение в сезоне? Или же команда Хаби Алонсо пройдёт весь путь без единого проигрыша? На этот раз немецкий клуб приехал в столицу Италии, где его ждал тяжелейший матч с «Ромой». Год назад именно эта команда оставила «Байер» без финала Лиги Европы. Но тогда «Ромой» руководил Жозе Моуринью, который теперь сидит без работы.

С приходом Даниэле Де Росси игра «Ромы» изменилась в лучшую сторону. Правда, команда не обеспечила себе места в зоне Лиги чемпионов, несмотря на то что в новом сезоне там сыграют сразу пять итальянских клубов. Лига Европы — не только возможность взять трофей, но и дополнительный вариант с попаданием в ЛЧ. «Байер», в свою очередь, уже выиграл Бундеслигу, но мечтает завершить сезон с тремя трофеями. Он уже вышел в финал Кубка Германии и добрался до полуфинала ЛЕ.

Первый опасный момент в матче создала «Рома» — Ромелу Лукаку головой пробил в перекладину. Ответ «Байера» получится мгновенным. В следующей же атаке Жереми Фримпонг совсем чуть-чуть не попал в ближний угол. Такое развитие событий настраивало на весёлый футбол. Правда, Рику Карсдорпу, видимо, стало скучно. Или он посмотрел кубковый матч в Ростове-на-Дону, где хозяева отметились «привозом». Рик подарил мяч Алехандро Гримальдо, а тот не пожадничал и покатил на Флориана Вирца — 20-летний футболист не простил соперника.

Похоже, такая нелепая ошибка сказалась на игре «Ромы». До перерыва она чуть чаще владела мячом (54% против 46%), однако «Байер» нанёс 11 ударов (соперник — всего четыре). Удивительно, что команда Алонсо отличилась до перерыва лишь однажды. Пару раз мог забивать Фримпонг, один — Гримальдо. А болельщикам «Ромы» оставалось только вспоминать, как мяч после удара Лукаку вонзился в каркас. В целом после пропущенного мяча хозяева играли не так ярко, как могли бы.

На 73-й минуте «Байер» заставил своего тренера приплясывать у кромки поля. Роберт Андрих поддержал атаку вторым темпом и идеальным ударом забросил мяч за шиворот вратарю. Это было красиво! Правда, футболисты «Ромы» так огорчились, что сцепились с соперниками прямо на поле. До драки дело не дошло, но разнимать бунтарей пришлось даже Сердару Азмуну, который был среди запасных.