«Реал» и «Боруссия» сыграют в финале Лиги чемпионов

В составе победителей два гола забил Хоселу, отличившийся на 88-й и первой добавленной ко второму тайму минутах. У «Баварии» отличился Альфонсо Дэвис (68). Первая игра между командами прошла в Мюнхене и завершилась со счетом 2:2.

В финале «Реал» сыграет с германской «Боруссией» из Дортмунда, которая по итогам двух матчей победила французский «Пари Сен-Жермен» (1:0, 1:0).

Германский нападающий «Баварии» Томас Мюллер провел 151-й матч за мюнхенцев в турнире и повторил рекорд испанца Хави по числу матчей в Лиге чемпионов за один клуб. Мюллер является воспитанником «Баварии» и выступает за основную команду с 2007 года. В составе «Баварии» он дважды выиграл Лигу чемпионов (2013, 2020).

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующим победителем турнира является английский «Манчестер Сити», который в решающем матче прошлого розыгрыша обыграл итальянский «Интер» (1:0). В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241079&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

О противостоянии «Баварии» и «Реала»

«Бавария» и «Реал» провели 28-й матч в Лиге чемпионов, впервые команды встретились в сезоне-1975/76 (турнир назывался Кубок чемпионов до 1992 года) на стадии ½ финала, тогда мюнхенская команда оказалась сильнее по сумме двух встреч (1:1, 2:0). На счету «Баварии» 11 побед, у «Реала» — 13, четыре встречи завершились вничью.