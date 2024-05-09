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00:19 (мск), источник: ТАСС

«Реал» и «Боруссия» сыграют в финале Лиги чемпионов

МАДРИД, 9 мая. /ТАСС/. Футболисты испанского «Реала» дома со счетом 2:1 обыграли германскую «Баварию» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышли в финал турнира. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Реал
БаварияЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

В составе победителей два гола забил Хоселу, отличившийся на 88-й и первой добавленной ко второму тайму минутах. У «Баварии» отличился Альфонсо Дэвис (68). Первая игра между командами прошла в Мюнхене и завершилась со счетом 2:2.

В финале «Реал» сыграет с германской «Боруссией» из Дортмунда, которая по итогам двух матчей победила французский «Пари Сен-Жермен» (1:0, 1:0).

Германский нападающий «Баварии» Томас Мюллер провел 151-й матч за мюнхенцев в турнире и повторил рекорд испанца Хави по числу матчей в Лиге чемпионов за один клуб. Мюллер является воспитанником «Баварии» и выступает за основную команду с 2007 года. В составе «Баварии» он дважды выиграл Лигу чемпионов (2013, 2020).

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующим победителем турнира является английский «Манчестер Сити», который в решающем матче прошлого розыгрыша обыграл итальянский «Интер» (1:0). В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

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О противостоянии «Баварии» и «Реала»

«Бавария» и «Реал» провели 28-й матч в Лиге чемпионов, впервые команды встретились в сезоне-1975/76 (турнир назывался Кубок чемпионов до 1992 года) на стадии ½ финала, тогда мюнхенская команда оказалась сильнее по сумме двух встреч (1:1, 2:0). На счету «Баварии» 11 побед, у «Реала» — 13, четыре встречи завершились вничью.

Команды встретились в Лиге чемпионов впервые с 2018 года. Тогда «Бавария» и «Реал» также играли в полуфинале турнира, по сумме двух матчей сильнее оказался «Реал» (2:1, 2:2), который стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале английский «Ливерпуль» (3:1). «Бавария» и «Реал» в восьмой раз играли в полуфинале еврокубков: четыре раза сильнее оказывались мюнхенцы, столько же побед в активе испанской команды. На счету «Баварии» шесть побед в Лиге чемпионов (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020), у «Реала» 14 побед в турнире, что является рекордным показателем (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022).

Реал
2:1
Первый тайм: 0:0
Бавария
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