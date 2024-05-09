Тухель раскритиковал судейство после поражения «Баварии» в матче с «Реалом» в ЛЧ | Источник: Чемпионат.com

«Это абсолютная катастрофа. Этот эпизод необходимо было доиграть до конца. Это правило. Ассистент арбитра допустил ошибку, а главный судья допустил вторую. Настоящая катастрофа», — приводит слова Тухеля журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в концовке встречи первый ассистент судьи Томаш Листкевич сигнализировал об офсайде во время атаки «Баварии», а главный арбитр Шимон Марциняк дал свисток. Сразу после свистка защитник мюнхенцев Маттейс де Лигт забил гол в ворота «сливочных».