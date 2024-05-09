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08:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Тухель раскритиковал судейство после поражения «Баварии» в матче с «Реалом» в ЛЧ

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель остался недоволен судейством в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:2).

Реал
БаварияЛига чемпионов: таблица и календарь
Тухель раскритиковал судейство после поражения «Баварии» в матче с «Реалом» в ЛЧ | Источник: Чемпионат.com

«Это абсолютная катастрофа. Этот эпизод необходимо было доиграть до конца. Это правило. Ассистент арбитра допустил ошибку, а главный судья допустил вторую. Настоящая катастрофа», — приводит слова Тухеля журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в концовке встречи первый ассистент судьи Томаш Листкевич сигнализировал об офсайде во время атаки «Баварии», а главный арбитр Шимон Марциняк дал свисток. Сразу после свистка защитник мюнхенцев Маттейс де Лигт забил гол в ворота «сливочных».

Отметим, «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч (3:4). В финале турнира «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Реал
2:1
Первый тайм: 0:0
Бавария
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