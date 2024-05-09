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08:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Карло Анчелотти прокомментировал выход «Реала» в финал Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1).

Реал
БаварияЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

По итогам двух матчей мадридский клуб вышел в финал.

«Это волшебство. Это случилось снова. Мы играли хорошо. Мы не сдавались. Игроки были потрясающими в этом сезоне, никто не ожидал, что они дойдут до финала. Спасибо им. Наш капитан — Флорентино Перес. Он фантастический президент. Он добился этого.

Хоселу? У него есть дух этой команды, даже несмотря на то, что он мало играл в этом сезоне. Он никогда не сдавался. В этом сезоне у нас было много, много проблем. Не только травмы Куртуа, Милитао и Алабы, мы потеряли Винисиуса на два месяца, Камавингу — тоже, Тчуамени… мы никогда не жаловались, никогда. Посмотрите на нас сейчас», — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra в социальной сети X (ранее Twitter).

В финале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Боруссией».

Реал
2:1
Первый тайм: 0:0
Бавария
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