«Аталанта» с Миранчуком в составе вышла в финал Лиги Европы

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Голы забили Адемола Лукман (30-я минута), Маттео Руджери (52) и Эль-Билаль Туре (90+5). Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 56-й минуте и не отметился результативными действиями.

«Аталанта» впервые в истории сыграет в финале еврокубкового турнира. В решающем матче команда встретится с германским «Байером», который по сумме двух встреч переиграл итальянскую «Рому» (2:0, 2:2). «Байер» в текущем сезоне не потерпел ни одного поражения, подопечные Хаби Алонсо не проигрывают на протяжении 49 матчей. «Байер» сыграет в финале второго по значимости европейского турнира во второй раз в истории: в 1988 году команда стала победителем Кубка УЕФА, обыграв испанский «Эспаньол». В 2002 году «Байер» играл в финале Лиги чемпионов, где со счетом 1:2 уступил испанскому «Реалу».

Миранчук может стать первым с 2007 года российским футболистом, выступающим в составе иностранного клуба, который сыграет в финале еврокубкового турнира. Последний раз это произошло в решающей встрече Кубка УЕФА (сейчас — Лига Европы) 2007 года, когда нападающий Александр Кержаков вышел на поле в составе испанской «Севильи» в игре против «Эспаньола», «Севилья» одержала победу со счетом 3:1 в серии пенальти (после основного и дополнительного времени — 2:2). Последним россиянином, выигрывавшим еврокубок, является полузащитник Денис Черышев, ставший победителем Лиги чемпионов в качестве игрока испанского «Реала» в 2016 году: Черышев находился в аренде в испанской «Валенсии», однако получил медаль Лиги чемпионов благодаря тому, что трижды выходил на поле в турнире в составе «Реала».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241079&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На групповом этапе «Аталанта» заняла первое место в группе D, «Марсель» стал вторым в группе B. В ⅛ финала «Аталанта» победила португальский «Спортинг» (1:1, 2:1), в четвертьфинале команда была сильнее английского «Ливерпуля» (3:0, 0:1). «Марсель» в раунде плей-офф прошел украинский «Шахтер» (2:2, 3:1), в ⅛ финала французская команда переиграла по сумме двух матчей испанский «Вильярреал» (4:0, 1:3). В четвертьфинале «Марсель» играл с «Бенфикой», по итогам двух матчей была зафиксирована ничья (1:2, 1:0), в серии пенальти сильнее оказался «Марсель».