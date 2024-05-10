«Олимпиакос» и «Фиорентина» сыграют в финале футбольной Лиги конференций

Забитыми мячами отметился Аюб Эль-Кааби (10-я и 79-я минуты). Первая игра между командами прошла в Бирмингеме и завершилась со счетом 4:2 в пользу «Олимпиакоса».

В финале «Олимпиакос» сыграет с итальянской «Фиорентиной», которая по итогам двух матчей победила бельгийский «Брюгге» (3:2, 1:1). Финал нынешнего розыгрыша пройдет 29 мая в Афинах.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241079&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Олимпиакос» стал вторым греческим клубом, который сыграет в финале европейского клубного турнира, проводящегося под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Первой греческой командой, вышедшей в финал еврокубка, был «Панатинаикос», сыгравший в 1971 году в финале Кубка европейских чемпионов (сейчас — Лига чемпионов). Тогда афинская команда, которой руководил трехкратный победитель Кубка европейских чемпионов в составе испанского «Реала» венгр Ференц Пушкаш, со счетом 0:2 уступила нидерландскому «Аяксу».