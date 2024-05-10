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01:27 (мск), источник: ТАСС

«Олимпиакос» и «Фиорентина» сыграют в финале футбольной Лиги конференций

ТАСС, 9 мая. Греческий футбольный клуб «Олимпиакос» дома со счетом 2:0 обыграл английскую «Астон Виллу» в ответном матче ½ финала Лиги конференций и вышел в финал турнира. Встреча прошла в Пирее.

Олимпиакос П
Фиорентина
Астон ВиллаЛига конференций: таблица и календарь

Забитыми мячами отметился Аюб Эль-Кааби (10-я и 79-я минуты). Первая игра между командами прошла в Бирмингеме и завершилась со счетом 4:2 в пользу «Олимпиакоса».

В финале «Олимпиакос» сыграет с итальянской «Фиорентиной», которая по итогам двух матчей победила бельгийский «Брюгге» (3:2, 1:1). Финал нынешнего розыгрыша пройдет 29 мая в Афинах.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Олимпиакос» стал вторым греческим клубом, который сыграет в финале европейского клубного турнира, проводящегося под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Первой греческой командой, вышедшей в финал еврокубка, был «Панатинаикос», сыгравший в 1971 году в финале Кубка европейских чемпионов (сейчас — Лига чемпионов). Тогда афинская команда, которой руководил трехкратный победитель Кубка европейских чемпионов в составе испанского «Реала» венгр Ференц Пушкаш, со счетом 0:2 уступила нидерландскому «Аяксу».

Лига конференций проводится в третий раз. 28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

Олимпиакос П
2:0
Первый тайм: 1:0
Астон Вилла
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