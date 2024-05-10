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00:28 (мск), источник: БЕЛТА

Определились все финалисты еврокубковых футбольных турниров

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. После повторных полуфинальных встреч стали известны участники всех решающих поединков еврокубковых футбольных турниров, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: UEFA

В финале второго по рангу континентального турнира — Лиги Европы, встретятся новоиспеченный чемпион Германии «Байер» из Леверкузена и итальянская «Аталанта» из Бергамо. Их встреча состоится 22 мая в ирландском Дублине.

В решающем поединке третьего по статусу турнира — Лиги конференций, итальянская «Фиорентина» из Флоренции 29 мая сыграет в Афинах с греческим «Олимпиакосом» из Пирея.

Ранее в финал главного клубного турнира Европы — Лиги чемпионов, пробились немецкая «Боруссия» из Дортмунда и самый титулованный клуб континента испанский «Реал» из Мадрида. Решающий матч чемпионской Лиги состоится 1 июня на лондонском стадионе «Уэмбли».

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