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11:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Мои парни заслужили три титула»: Алонсо — о «Байере» в финале Лиги Европы

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Футболисты «Байера» всегда хотят большего, это видно в их глазах, они заслужили взять все три титула по итогам нынешнего сезона, заявил главный тренер леверкузенской команды Хаби Алонсо после выхода «Байера» в финал Лиги Европы.

БайерЛига Европы: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Байер» завоевал путевку в финал второго по статусу еврокубка в четверг, сыграв на своем поле вничью с итальянской «Ромой» со счетом 2:2, в первом матче немецкий клуб в Риме победил 2:0. Леверкузенцы уступали «Роме» 0:2 к 66-й минуте, но в итоге сумели сравнять счет в концовке, продлив свою беспроигрышную серию до 49 матчей. «Байер» установил новый рекорд по длительности серии без поражений с момента основания Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Мы рады выйти в финал. Теперь нам предстоит сыграть сразу два финала в течение недели. Мы показали отличный характер после второго пропущенного гола. В тот момент я посмотрел в глаза своим игрокам и увидел, что они хотят большего. У нас есть шанс выиграть три титула в нынешнем сезоне. И мои парни заслуживают все эти три титула», — приводит слова Алонсо официальный сайт УЕФА.

Финал Лиги Европы, в котором «Байер» встретится с итальянской «Аталантой», пройдет 22 мая в Дублине и начнется в 22:00 мск. 25 мая «Байер» сыграет в финале Кубка Германии против «Кайзерслаутерна». Ранее команда Хаби Алонсо досрочно завоевала свой первый в истории титул чемпионов Германии.

Байер
2:2
Первый тайм: 0:1
Рома
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