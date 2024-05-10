«Мои парни заслужили три титула»: Алонсо — о «Байере» в финале Лиги Европы

«Байер» завоевал путевку в финал второго по статусу еврокубка в четверг, сыграв на своем поле вничью с итальянской «Ромой» со счетом 2:2, в первом матче немецкий клуб в Риме победил 2:0. Леверкузенцы уступали «Роме» 0:2 к 66-й минуте, но в итоге сумели сравнять счет в концовке, продлив свою беспроигрышную серию до 49 матчей. «Байер» установил новый рекорд по длительности серии без поражений с момента основания Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Мы рады выйти в финал. Теперь нам предстоит сыграть сразу два финала в течение недели. Мы показали отличный характер после второго пропущенного гола. В тот момент я посмотрел в глаза своим игрокам и увидел, что они хотят большего. У нас есть шанс выиграть три титула в нынешнем сезоне. И мои парни заслуживают все эти три титула», — приводит слова Алонсо официальный сайт УЕФА.