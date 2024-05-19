Футболист «Аталанты» Миранчук получил визу для участия в финале Лиги Европы

Источник: www.atalanta.it

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Российский полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук получил визу для участия в финале Лиги Европы в Дублине. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Вадим Шпинев.

В финале Лиги Европы «Аталанта» сыграет с германским «Байером». Встреча пройдет 22 мая.

«У Алексея все хорошо, он получил визу», — сказал Шпинев.