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22 мая, источник: ТАСС

«Аталанта» с Алексеем Миранчуком в составе выиграла Лигу Европы

В финале итальянский клуб разгромил германский «Байер» со счетом 3:0.

Аталанта
БайерЛига Европы: таблица и календарь
Источник: Reuters

ТАСС, 22 мая. Итальянский футбольный клуб «Аталанта» со счетом 3:0 обыграл германский «Байер» и стал победителем Лиги Европы. Финальная встреча турнира прошла в Дублине.

В составе победителей голы забил Адемола Лукман (12, 26, 75-я минуты). Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провел матч в запасе.

Миранчук стал первым с 2016 года российским футболистом, выигравшим еврокубок, тогда полузащитник Денис Черышев стал победителем Лиги чемпионов в качестве игрока испанского «Реала». Черышев находился в аренде в испанской «Валенсии», однако получил медаль Лиги чемпионов благодаря тому, что трижды выходил на поле в турнире в составе «Реала».

«Аталанта» впервые играла в финале еврокубкового турнира. «Байер» выиграл Кубок УЕФА (прежнее название турнира) в сезоне-1987/88. Также германский клуб является финалистом Лиги чемпионов в сезоне-2001/02.

«Байер» прервал серию из 51 матча без поражений во всех турнирах. До финального матча Лиги Европы команда из Леверкузена последний раз проигрывала 27 мая 2023 года в заключительной игре прошлого национального первенства, уступив на выезде «Бохуму» (0:3). Германская команда установила рекорд по продолжительности серии без поражений в различных соревнованиях среди клубов из топ-5 европейских лиг в XXI веке.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. Отечественные команды не выступают в еврокубках с того момента.

Аталанта
3:0
Первый тайм: 2:0
Байер
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