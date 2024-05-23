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00:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лукман оформил первый за 49 лет хет-трик в финале Лиги Европы

Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман отметился тремя голами в финальном матче Лиги Европы против «Байера» (3:0).

Аталанта
БайерЛига Европы: таблица и календарь
Источник: Reuters

26-летний нигерийский футболист забил мячи в ворота немецкого клуба на 12-й, 26-й и 75-й минутах встречи. При этом ранее форвард ни разу не забивал больше одного гола в финале еврокбуков.

Как сообщает Opta, Лукман стал первым игроком с 1975 года, оформившим хет-трик в финале турнира. Последний раз это удалось сделать Юппу Хайнкесу, выступавшему за «Боруссию» Менхенгладбах (тогда турнир назывался Кубок УЕФА).

«Аталанта» впервые в истории выиграла Лигу Европы. Команду с 2016 года возглавляет Джан Пьеро Гасперини.

Аталанта
3:0
Первый тайм: 2:0
Байер
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