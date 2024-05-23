Миранчук заслужил выиграть Лигу Европы. Не надо недооценивать его помощь «Аталанте»

Источник: Соцсети

Дмитрий Аленичев забивал в победных для «Порту» финалах Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. Александр Кержаков вышел на замену в финале Кубка УЕФА, когда его «Севилья» по пенальти обыграла «Эспаньол». И вот пришла очередь Алексея Миранчука. Он не сыграл в финале. «Аталанта» грохнула «Байер» без него. Но этот титул — заслуга Миранчука не в меньшей степени, чем других игроков «Аталанты».

Футбол Лига Европы 2023/2024 Тур 1, 22.05.2024, 22:00 Аталанта 3 Байер 0

Российская футбольная аудитория очень специфична. У неё нет полутонов. Либо герой, либо лузер. Либо ключевой игрок и суперзвезда, либо бездарь, который своими кожаными штанами протирает скамейку. Такого рода категоричность, кстати, периодически проскакивает и у российских футболистов. Они, бывает, говорят что-то в духе «мечтаю поиграть в Европе, но в средние команды, конечно, не поеду». То есть либо «Реал» или «Манчестер Сити», либо ничего.

При чём здесь Миранчук? Ещё не дали финальный свисток в финале Лиги Европы, а в Сети уже понеслось: да он в «Аталанте» — «принеси-подай», от него там никакого толку, он всю дорогу на «банке» сидит, какая вообще Лига Европы — он к ней не имеет никакого отношения!

Миранчук не лидер «Аталанты», это очевидно. Он так и не стал ключевым игроком для Джан Пьеро Гасперини. Но также очевидно, что Алексей — важный игрок обоймы. Он не лидер и не суперзвезда. Но он совершенно точно не лузер и не бездарь. Успехи «Аталанты» в этом сезоне — в том числе его заслуга.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241479&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Миранчук стал играть больше, когда на Кубок Африки уехал Адемола Лукман. Повезло? Отчасти — конечно. Но! Когда представился шанс, Алексей оказался готов. Он вцепился в него зубами — примерно так же, как «Аталанта» вцепилась в «Байер».

Инъекция в виде Миранчука добавила «Аталанте» свежести. Появилась новая идея в атаке: Гасперини начал играть без центрфорварда. В тройке нападения стали выходить Миранчук, Де Кетеларе и Копмейнерс — футболисты гораздо больше про комбинации, чем про силу и скорость. «Аталанта» стала более непредсказуемой, впереди появился драйв, какого не было в предыдущие полтора сезона.

Источник: Соцсети

Плюс возросла конкуренция. Тот же Джанлука Скамакка понял: неважно, сколько за него заплатили, — он не будет играть, если не начнёт работать. И посмотрите на Скамакку во второй части сезона! «Совсем ведь другой человек!».

Миранчук очень помог «Аталанте» на стыке 2023 и 2024 годов. Он не просто заменил Лукмана — с ним у Гасперини появилась новая опция в атаке. Она работала настолько здорово, что, даже когда нигериец вернулся, «Аталанта» какое-то время продолжала играть без него.

Почему в итоге Лукман вернулся в основу? Во-первых, когда он отошёл после Кубка Африки, он набрал отличную форму. Это, в частности, можно понять по финалу Лиги Европы. Во-вторых, Миранчук просто проиграл конкуренцию на дистанции, это надо признать. Лукман выпятил свои сильные качества сильнее, чем Алексей — свои. И концовка сезона показала, что возвращение нигерийца в основу стало абсолютно правильным решением.

Тем не менее Миранчук — лучший ассистент «Аталанты» в этом сезоне. На ключевом отрезке чемпионата, когда уехал Лукман, Алексей помог «Аталанте» не отвалиться от борьбы за зону Лиги чемпионов, хотя предпосылки к этому были. В Серии А он сильно сыграл против «Ромы» (ассист), «Наполи» (гол+ассист), «Дженоа» (два ассиста) и «Лацио» (просто очень качественный матч).

«Аталанта» могла не оказаться в финале Кубка Италии, если бы не классная игра Миранчука против «Сассуоло» (гол+голевая) и «Милана» (голевая). А в Лиге Европы Алексей сыграл одну из ключевых ролей в победе над «Спортингом» в ⅛ финала. Голевой пас в гостях и две голевые дома — и победа «Аталанты» 3:2 по сумме двух матчей.

Против «Ливерпуля» в четвертьфинале феерили уже другие люди. Полуфинал с «Марселем» по счёту сложился для «Аталанты» легко — 4:1 по сумме. Но в первом матче, во Франции, сыграли 1:1. Однако и там «Аталанта» могла выиграть. Миранчук вышел на поле в конце встречи и едва не забил победный — мяч пролетел в сантиметрах от створа.

Грустно, что Алексей так и не стал лидером «Аталанты». Шансов ему дали достаточно. Судя по всему, у этого тренера Миранчук не станет ключевым игроком никогда. Но это никак не отменяет того хорошего, что Алексей сделал для «Аталанты». В особенности в этом сезоне.

Так что Миранчука — с победой в Лиге Европы и с завоеванием места в Лиге чемпионов! Он не был главной фигурой этих успехов. Но он в них деятельно поучаствовал, и не надо это обесценивать.