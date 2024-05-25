Обамеянг стал лучшим игроком Лиги Европы в этом сезоне

Обамеянг сыграл большую роль в выходе марсельцев в полуфинал. На счету футболиста 10 голов за 11 выходов в стартовом составе, в том числе хет-трик во встрече пятого тура групповой части турнира с «Аяксом».

Также Обамеянг завершил турнир лучшим бомбардиром и лучшим по показателю «гол+пас». Он также превзошел достижение экс-футболиста мадридского «Атлетико» Радамеля Фалькао по общему числу голов в Лиге Европы (30). На счету форварда марсельцев — 34 забитых мяча.

О переходе форварда во французский клуб объявили в июле 2023 года. «Марсель» набрал 50 очков и занял восьмое место по итогам этого сезона чемпионата Франции.