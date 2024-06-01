Три болельщика выбежали на поле на 1-й минуте финала ЛЧ. Еще одного остановили

Игру пришлось приостановить на первой минуте после того, как трое болельщиков выбежали на поле и попросили Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора сфотографироваться, это разозлило Начо Фернандеса.

Третий просто бегал по полю, пока его не догнали сотрудники стадиона при помощи Марселя Забитцера.