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22:30 (мск), источник: Sports

Три болельщика выбежали на поле на 1-й минуте финала ЛЧ. Еще одного остановили

Дортмундская «Боруссия» и «Реал» играют на «Уэмбли» в рамках решающего матча турнира.

Боруссия Д
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Источник: Reuters

Игру пришлось приостановить на первой минуте после того, как трое болельщиков выбежали на поле и попросили Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора сфотографироваться, это разозлило Начо Фернандеса.

Источник: Reuters

Третий просто бегал по полю, пока его не догнали сотрудники стадиона при помощи Марселя Забитцера.

Источник: Reuters

На газон пытался прорваться еще один человек, но его остановили.

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