Три болельщика выбежали на поле на 1-й минуте финала ЛЧ. Еще одного остановили
Дортмундская «Боруссия» и «Реал» играют на «Уэмбли» в рамках решающего матча турнира.
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Дортмундская «Боруссия» и «Реал» играют на «Уэмбли» в рамках решающего матча турнира.
Игру пришлось приостановить на первой минуте после того, как трое болельщиков выбежали на поле и попросили Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора сфотографироваться, это разозлило Начо Фернандеса.
Третий просто бегал по полю, пока его не догнали сотрудники стадиона при помощи Марселя Забитцера.
На газон пытался прорваться еще один человек, но его остановили.