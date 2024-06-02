Мадридский «Реал» в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов

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Забитыми мячами в составе победителей отметились Дани Карвахаль (74-я минута) и Винисиус (83).

Испанские защитники Дани Карвахаль и Начо Фернандес, немецкий полузащитник Тони Кроос и хорватский полузащитник Лука Модрич повторили рекорд Лиги чемпионов по числу трофеев среди игроков (по шесть раз). Трое из них выиграли все трофеи вместе с «Реалом», Кроос победил в Лиге чемпионов в 2013 году в составе германской «Баварии». Ранее самым титулованным игроком в истории Лиги чемпионов был испанский полузащитник Франсиско Хенто, шесть раз выигравший турнир вместе с «Реалом» (1956−1960, 1966).

Карло Анчелотти выиграл пятую Лигу чемпионов в качестве тренера — трижды специалист приводил к победе «Реал» (2014, 2022, 2024) и дважды итальянский «Милан» (2003, 2007). Итальянец является рекордсменом турнира среди тренеров по числу титулов, далее идут англичанин Боб Пейсли, француз Зинедин Зидан и испанец Хосеп Гвардиола, в активе которых по три титула. Анчелотти также принадлежат тренерские рекорды Лиги чемпионов по количеству проведенных матчей, выигранных встреч и финалов. В 2005 году «Милан» под руководством Анчелотти проиграл в решающей встрече английскому «Ливерпулю» (3:3, 2:3 после серии пенальти).

Первый розыгрыш самого престижного европейского клубного футбольного турнира прошел в сезоне-1955/56. С сезона-1992/93 турнир получил свое нынешнее название. Ранее он носил название «Кубок европейских чемпионов». «Реал» в 15-й раз стал победителем турнира и упрочил лидерство по этому показателю. Второе место занимает «Милан» (7 побед), далее следуют «Ливерпуль» и «Бавария» (по 6 побед). Всего «Реал» играл в финалах Лиги чемпионов рекордные 18 раз.

«Боруссия» ранее дважды выходила в финал турнира — в 1997 году команда одолела итальянский «Ювентус» (3:1), в 2013-м уступила «Баварии» (1:2). Решающий матч 2013 года также проходил на «Уэмбли».

Путь команд в сезоне

«Реал» занял первое место в группе C, команда одержала шесть побед в шести играх и набрала 18 очков, опередив итальянский «Наполи» (10 очков), португальскую «Брагу» (4) и германский «Унион» (2). «Боруссия» стала победителем группы F с 11 очками. Позади германского клуба остались французский «Пари Сен-Жермен» (8), «Милан» (8) и английский «Ньюкасл» (5). В плей-офф «Реал» обыграл германский «Лейпциг» (1:0, 1:1), победителя прошлого розыгрыша турнира английский «Манчестер Сити» (3:3, 1:1, 4:3 — после серии пенальти) и «Баварию» (2:2, 2:1). «Боруссия» в плей-офф была сильнее нидерландского ПСВ (1:1, 2:0), испанского «Атлетико» (1:2, 4:2) и ПСЖ (1:0, 1:0).

Команды провели 15-й матч между собой. На счету «Реала» семь побед, в активе «Боруссии» — три, еще пять встреч завершились вничью. В последний раз испанский и германский клуб играли друг с другом на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2017/18. Тогда «Реал» дважды обыграл соперника — 3:1 в гостях и 3:2 дома.

14 августа «Реал» встретится с победителем Лиги Европы итальянской «Аталантой» в матче за Суперкубок УЕФА, игра пройдет в Варшаве. Финал Лиги чемпионов в 2025 году пройдет в Мюнхене на «Альянц Арене».

С сезона-2024/25 формат Лиги чемпионов претерпит изменения — число участников увеличится до 36, они будут играть в одной группе по швейцарской системе. Клубы проведут по восемь матчей против разных команд — по четыре дома и в гостях, пары определятся в результате жеребьевки после посева. В следующий раунд пробьются первые восемь команд общей таблицы. 9−24-е места проведут стыковые матчи за выход в плей-офф. Оставшиеся команды завершат сезон без продолжения борьбы в Лиге Европы.