Неожиданным исходом обернулся матч «Актобе» в Лиге конференций

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Хотя хозяева поля выглядели предпочтительнее соперника во всем. Подопечные Дмитрия Парфенова должны были побеждать с солидной разницей мячей. Однако ни Максиму Самородову, попавшему в штангу, ни другим «красно-белым» не хватило точности в завершающей стадии атак.

Гости отвечали редкими выпадами, один из которых обернулся голом в ворота Игоря Шацкого. Франсис Кьереме отметился красивейшим и точным ударом издали на 90-й минуте.

Но даже пропустив, «Актобе» имел шанс уйти от домашнего поражения, но свой момент загубил Идрис Умаев.