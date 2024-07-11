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Футбол. Лига конференций. Все результаты
20:20 (мск), источник: Vesti.kz

Неожиданным исходом обернулся матч «Актобе» в Лиге конференций

«Актобе» не справился с боснийским «Сараево» в рамках первого отборочного раунда Лиги конференций, передают Vesti.kz. Встреча состоялась в Актобе и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Актобе
СараевоЛига конференций: таблица и календарь
Источник: Соцсети

Хотя хозяева поля выглядели предпочтительнее соперника во всем. Подопечные Дмитрия Парфенова должны были побеждать с солидной разницей мячей. Однако ни Максиму Самородову, попавшему в штангу, ни другим «красно-белым» не хватило точности в завершающей стадии атак.

Гости отвечали редкими выпадами, один из которых обернулся голом в ворота Игоря Шацкого. Франсис Кьереме отметился красивейшим и точным ударом издали на 90-й минуте.

Но даже пропустив, «Актобе» имел шанс уйти от домашнего поражения, но свой момент загубил Идрис Умаев.

Ответный матч команд состоится 19 июля в Сараево. Победитель противостояния во втором квалификационном раунде встретится с клубом «Спартак Трнава» (Словакия).

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