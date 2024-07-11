«Тобол» выдал матч с 7 голами в Лиге Европы

Стоит сказать, что «Тобол» безобразно отыграл в обороне, особенно при розыгрыше угловых. При этом костанайцы отвечали опасными контратаками и вполне могли рассчитывать на другой результат, но в этой игре дала о себе знать старая футбольная истина: «не забиваешь ты — забивают тебе». С другой стороны, с такой «дырявой» обороной тяжело надеяться на другой исход.

Казахстан забил первый гол в еврокубках в 2024 году.