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22:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» выдал матч с 7 голами в Лиге Европы

Футболисты костанайского «Тобола» потерпели крупное поражение от словацкого «Ружомберока» в первом отборочном раунде Лиги Европы, передают Vesti.kz. Первая встреча, состоявшаяся в Словакии, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев поля.

Тобол Кс
РужомберокЛига Европы: таблица и календарь
Источник: Соцсети

В составе гостей отличились Игор Иванович (9-я минута) и Давид Энен (45-я). У победителей голами отметились Адам Габриэл (11-я, 88-я), Александер Селецки (40-я), Матуш Малы (45+3-я) и Матей Мадленяк (77-я).

Стоит сказать, что «Тобол» безобразно отыграл в обороне, особенно при розыгрыше угловых. При этом костанайцы отвечали опасными контратаками и вполне могли рассчитывать на другой результат, но в этой игре дала о себе знать старая футбольная истина: «не забиваешь ты — забивают тебе». С другой стороны, с такой «дырявой» обороной тяжело надеяться на другой исход.
Казахстан забил первый гол в еврокубках в 2024 году.

Ответный матч команд состоится 18 июля в Костанае. Победитель противостояния во втором квалификационном раунде турнира встретится с турецким «Трабзонспором».

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