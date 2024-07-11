Жодинские торпедовцы проиграли футболистам «Милсами» в квалификации Лиги конференций

Сегодня в венгерском Сомбатхее в номинально домашнем поединке бронзовые призеры чемпионата Беларуси проиграли молдавскому «Милсами» с результатом 2:4. Жодинские футболисты пропустили два мяча в середине первого тайма — на 20-й минуте игры точный удар нанес Мамаду Камара, а через 10 минут его успех повторил Дан Спэтару. Вскоре Вадим Побудей сократил разрыв. Сразу после перерыва Спэтару забил свой второй гол, потом во второй раз отличился Камара, а затем Тимофей Шарковский установил окончательный счет. Ответная игра пройдет 18 июля на поле молдавской команды. Победитель этой пары сыграет во втором раунде с казахстанской «Астаной», в составе которой выступает белорусский полузащитник Макс Эбонг.



Также сегодня свой первый матч в еврокубках проведут дебютанты футболисты «Ислочи» из Минского района — они сыграют в Сан-Марино с местным клубом «Ла-Фиорита». Еще один представитель Беларуси в Лиге конференций гродненский «Неман» вступит в борьбу со второго квалификационного раунда — 25 июля и 1 августа подопечные Игоря Ковалевича встретятся с румынским ЧФР из города Клуж-Напока.



Вчера в стартовой игре квалификации Лиги чемпионов футболисты минского «Динамо» в венгерском Мезекевешде не смогли одолеть армянский «Пюник» — ничья 0:0. Ответный матч состоится 16 июля в Ереване. Если подопечные Вадима Скрипченко преодолеют первый барьер, то встретятся с победителем пары «Лудогорец» (Разград, Болгария) — «Динамо» (Батуми, Грузия). Их первый матч на поле болгарского клуба завершился победой хозяев с результатом 3:1. В случае поражения от армянской команды минчане будут соперничать с проигравшим клубом пары «Слован» (Братислава, Словакия) — «Струга» (Северная Македония). У себя дома словаки обыграли македонцев — 4:2. Чтобы пробиться в число участников общего формата чемпионской лиги, нужно преодолеть четыре квалификационных барьера.