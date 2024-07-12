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Футбол. Лига конференций. Все результаты
00:35 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Ислочи» победно дебютировали в Лиге конференций

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» успешно стартовали в квалификации Лиги конференций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ла Фиорита
ИслочьЛига конференций: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

В своем первом поединке в еврокубках команда Дмитрия Комаровского одолела в Сан-Марино местный клуб «Ла-Фиорита» со счетом 1:0. Первый гол «Ислочи» в континентальных турнирах забил Александр Бутько, отличившийся на 34-й минуте встречи. Номинально домашний матч «волки» проведут 18 июля в венгерском городе Мезекевешд. В случае успеха по сумме двух встреч «Ислочь» в следующем раунде будет соперничать с турецким клубом «Истанбул Башакшехир».

Жодинские торпедовцы в матче первого круга играли в венгерском Сомбатхее с молдавским «Милсами» и уступили со счетом 2:4. Ответный поединок состоится 18 июля на поле молдавского клуба. Победителя этого противостояния ждет встреча с казахстанской «Астаной», за которую играет белорусский полузащитник Макс Эбонг.

Еще один представитель Беларуси в Лиге конференций гродненский «Неман» вступит в борьбу со второго квалификационного раунда — 25 июля и 1 августа подопечные Игоря Ковалевича встретятся с румынским ЧФР из города Клуж-Напока.

На старте квалификации Лиги чемпионов минское «Динамо» сыграло вничью с армянским «Пюником» — 0:0. Ответный матч пройдет 16 июля в Ереване.

Ла Фиорита
0:1
Первый тайм: 0:0
Ислочь
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