Футболисты «Ислочи» победно дебютировали в Лиге конференций

В своем первом поединке в еврокубках команда Дмитрия Комаровского одолела в Сан-Марино местный клуб «Ла-Фиорита» со счетом 1:0. Первый гол «Ислочи» в континентальных турнирах забил Александр Бутько, отличившийся на 34-й минуте встречи. Номинально домашний матч «волки» проведут 18 июля в венгерском городе Мезекевешд. В случае успеха по сумме двух встреч «Ислочь» в следующем раунде будет соперничать с турецким клубом «Истанбул Башакшехир».



Жодинские торпедовцы в матче первого круга играли в венгерском Сомбатхее с молдавским «Милсами» и уступили со счетом 2:4. Ответный поединок состоится 18 июля на поле молдавского клуба. Победителя этого противостояния ждет встреча с казахстанской «Астаной», за которую играет белорусский полузащитник Макс Эбонг.



Еще один представитель Беларуси в Лиге конференций гродненский «Неман» вступит в борьбу со второго квалификационного раунда — 25 июля и 1 августа подопечные Игоря Ковалевича встретятся с румынским ЧФР из города Клуж-Напока.



На старте квалификации Лиги чемпионов минское «Динамо» сыграло вничью с армянским «Пюником» — 0:0. Ответный матч пройдет 16 июля в Ереване.