Минское «Динамо» вышло во второй раунд квалификации Лиги чемпионов

Сегодня в Ереване минчане одолели местный «Пюник» с минимальным перевесом в счете — 1:0. Победный мяч встречи в армянской столице забил Алексей Гаврилович, который реализовал пенальти на 90-й минуте. Неделю назад в венгерском Мезекевешде соперники сыграли вничью — 0:0. Таким образом, во втором круге квалификации ЛЧ минчане встретятся с победителем пары «Лудогорец» (Разград, Болгария) — «Динамо» (Батуми, Грузия). Их первый матч на поле болгарского клуба завершился победой хозяев с результатом 3:1. «Пюник» переходит в Лигу конференций, где сыграет с проигравшим клубом пары «Слован» (Братислава, Словакия) — «Струга» (Северная Македония). У себя дома словаки обыграли македонцев — 4:2. Чтобы пробиться в число участников общего формата чемпионской лиги, нужно преодолеть четыре квалификационных барьера.



Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» после домашнего поражения от молдавского «Милсами» (2:4) попытаются взять реванш на поле соперников. Дебютанты еврокубков футболисты «Ислочи» сыграют в венгерском Мезекевешде с клубом «Ла-Фиорита» из Сан-Марино. В гостях «волки» добыли победу с минимальным перевесом (1:0).



Еще один представитель Беларуси в Лиге конференций гродненский «Неман» вступит в борьбу со второго квалификационного раунда — 25 июля, и 1 августа подопечные Игоря Ковалевича встретятся с румынским ЧФР из города Клуж-Напока.