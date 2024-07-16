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21:27 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» вышло во второй раунд квалификации Лиги чемпионов

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» пробились во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Пюник
Динамо МнЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Сегодня в Ереване минчане одолели местный «Пюник» с минимальным перевесом в счете — 1:0. Победный мяч встречи в армянской столице забил Алексей Гаврилович, который реализовал пенальти на 90-й минуте. Неделю назад в венгерском Мезекевешде соперники сыграли вничью — 0:0. Таким образом, во втором круге квалификации ЛЧ минчане встретятся с победителем пары «Лудогорец» (Разград, Болгария) — «Динамо» (Батуми, Грузия). Их первый матч на поле болгарского клуба завершился победой хозяев с результатом 3:1. «Пюник» переходит в Лигу конференций, где сыграет с проигравшим клубом пары «Слован» (Братислава, Словакия) — «Струга» (Северная Македония). У себя дома словаки обыграли македонцев — 4:2. Чтобы пробиться в число участников общего формата чемпионской лиги, нужно преодолеть четыре квалификационных барьера.

Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» после домашнего поражения от молдавского «Милсами» (2:4) попытаются взять реванш на поле соперников. Дебютанты еврокубков футболисты «Ислочи» сыграют в венгерском Мезекевешде с клубом «Ла-Фиорита» из Сан-Марино. В гостях «волки» добыли победу с минимальным перевесом (1:0).

Еще один представитель Беларуси в Лиге конференций гродненский «Неман» вступит в борьбу со второго квалификационного раунда — 25 июля, и 1 августа подопечные Игоря Ковалевича встретятся с румынским ЧФР из города Клуж-Напока.

Пюник
0:1
Первый тайм: 0:0
Динамо Мн
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