Футболисты «Торпедо-БелАЗа» завершили выступление в Лиге конференций

Сегодня в молдавском Оргееве команда Дмитрия Молоша сыграла вничью с местным «Милсами» — 0:0. Неделю назад торпедовцы уступили в номинально домашней встрече в венгерском Сомбатхее с результатом 2:4. Во втором раунде соперником молдавской команды будет казахстанская «Астана», в составе которой выступает белорусский полузащитник Макс Эбонг.



Также сегодня дебютанты еврокубковых турниров футболисты «Ислочи» принимают в венгерском Мезекевешде «Ла-Фиориту» из Сан-Марино. В гостях «волки» добыли победу с минимальным перевесом — 1:0. В случае успеха по сумме двух поединков «Ислочь» во втором круге будет соперничать с турецким клубом «Истанбул Башакшехир».



Еще один представитель Беларуси в Лиге конференций гродненский «Неман» вступит в борьбу со второго квалификационного раунда. Первый матч с румынским ЧФР команда Игоря Ковалевича проведет 25 июля в городе Клуж-Напока, а 1 августа соперники встретятся в венгерском Дьере.



В Лиге чемпионов футболисты минского «Динамо» прошли армянский «Пюник» и теперь готовятся к поединкам с болгарским «Лудогорцем» — 24 июля команды сыграют в Разграде, а 31 июля будут соперничать в венгерском Мезекевешде.