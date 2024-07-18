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21:46 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Торпедо-БелАЗа» завершили выступление в Лиге конференций

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» не смогли пробиться во второй квалификационный раунд Лиги конференций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Милсами
Торпедо-БелАЗЛига конференций: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Сегодня в молдавском Оргееве команда Дмитрия Молоша сыграла вничью с местным «Милсами» — 0:0. Неделю назад торпедовцы уступили в номинально домашней встрече в венгерском Сомбатхее с результатом 2:4. Во втором раунде соперником молдавской команды будет казахстанская «Астана», в составе которой выступает белорусский полузащитник Макс Эбонг.

Также сегодня дебютанты еврокубковых турниров футболисты «Ислочи» принимают в венгерском Мезекевешде «Ла-Фиориту» из Сан-Марино. В гостях «волки» добыли победу с минимальным перевесом — 1:0. В случае успеха по сумме двух поединков «Ислочь» во втором круге будет соперничать с турецким клубом «Истанбул Башакшехир».

Еще один представитель Беларуси в Лиге конференций гродненский «Неман» вступит в борьбу со второго квалификационного раунда. Первый матч с румынским ЧФР команда Игоря Ковалевича проведет 25 июля в городе Клуж-Напока, а 1 августа соперники встретятся в венгерском Дьере.

В Лиге чемпионов футболисты минского «Динамо» прошли армянский «Пюник» и теперь готовятся к поединкам с болгарским «Лудогорцем» — 24 июля команды сыграют в Разграде, а 31 июля будут соперничать в венгерском Мезекевешде.

Милсами
0:0
Первый тайм: 0:0
Торпедо-БелАЗ
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