«Ислочь» проиграла в первом раунде фубольной Лиги конференций

В сегодняшнем поединке в венгерском Мезекевешде подопечные Дмитрия Комаровского уступили в основное время «Ла-Фиорите» из Сан-Марино со счетом 0:1, пропустив мяч на 87-й минуте встречи. В овертайме этот результат не изменился, а в серии послематчевых пенальти успех был на стороне «Ла-Фиориты» — 4:2. На прошлой неделе «волки» выиграли в гостях с минимальным перевесом в счете 1:0, благодаря голу Александра Бутько. Следующим соперником клуба из Сан-Марино будет турецкий «Истанбул Башакшехир».



Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа», также выбыли из турнира, уступив по сумме двух встреч молдавскому «Милсами» — 2:4 и 0:0. Во втором раунде соперником молдавской команды будет казахстанская «Астана», в составе которой выступает белорусский полузащитник Макс Эбонг.



Еще один представитель Беларуси в Лиге конференций гродненский «Неман» вступит в борьбу со второго квалификационного раунда. Первый матч с румынским ЧФР команда Игоря Ковалевича проведет 25 июля в городе Клуж-Напока, а 1 августа соперники встретятся в венгерском Дьере.



В Лиге чемпионов футболисты минского «Динамо» по сумме двух встреч одолели армянский «Пюник» (0:0 и 1:0) во втором раунде дважды встретятся с болгарским «Лудогорцем». Первый матч состоится 24 июля в болгарском Разграде, а 31 июля будут сыграют в Мезекевешде.