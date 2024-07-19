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01:43 (мск), источник: БЕЛТА

«Ислочь» проиграла в первом раунде фубольной Лиги конференций

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» не смогли выйти во второй раунд квалификации Лиги конференций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ислочь
Ла ФиоритаЛига конференций: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

В сегодняшнем поединке в венгерском Мезекевешде подопечные Дмитрия Комаровского уступили в основное время «Ла-Фиорите» из Сан-Марино со счетом 0:1, пропустив мяч на 87-й минуте встречи. В овертайме этот результат не изменился, а в серии послематчевых пенальти успех был на стороне «Ла-Фиориты» — 4:2. На прошлой неделе «волки» выиграли в гостях с минимальным перевесом в счете 1:0, благодаря голу Александра Бутько. Следующим соперником клуба из Сан-Марино будет турецкий «Истанбул Башакшехир».

Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа», также выбыли из турнира, уступив по сумме двух встреч молдавскому «Милсами» — 2:4 и 0:0. Во втором раунде соперником молдавской команды будет казахстанская «Астана», в составе которой выступает белорусский полузащитник Макс Эбонг.

Еще один представитель Беларуси в Лиге конференций гродненский «Неман» вступит в борьбу со второго квалификационного раунда. Первый матч с румынским ЧФР команда Игоря Ковалевича проведет 25 июля в городе Клуж-Напока, а 1 августа соперники встретятся в венгерском Дьере.

В Лиге чемпионов футболисты минского «Динамо» по сумме двух встреч одолели армянский «Пюник» (0:0 и 1:0) во втором раунде дважды встретятся с болгарским «Лудогорцем». Первый матч состоится 24 июля в болгарском Разграде, а 31 июля будут сыграют в Мезекевешде.

Ислочь
0:1
По пенальти: 2:4Основное время: 0:0 (0:0)
Ла Фиорита
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