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22:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Шериф» уступил «Эльфсборгу» в матче квалификации Лиги Европы

«Шериф» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы уступил шведскому «Эльфсборгу» со счетом 0:1.

Шериф
ЭльфсборгЛига Европы: таблица и календарь
Источник: ФК "Шериф"

Единственный гол на 86-й минуте забил Симон Хедлунд.

В других встречах дня шведский «Мольде» обыграл датскому «Силькеборгу» (3:1), румынская «Хунедоара» сыграла вничью с хорватской «Риекой» (0:0).

Ответный матч между «Шерифом» и «Эльфсборгом» пройдет в Швеции 1 августа.

Шериф
0:1
Первый тайм: 0:0
Эльфсборг
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