«Шериф» уступил «Эльфсборгу» в матче квалификации Лиги Европы
«Шериф» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы уступил шведскому «Эльфсборгу» со счетом 0:1.
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«Шериф» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы уступил шведскому «Эльфсборгу» со счетом 0:1.
Единственный гол на 86-й минуте забил Симон Хедлунд.
В других встречах дня шведский «Мольде» обыграл датскому «Силькеборгу» (3:1), румынская «Хунедоара» сыграла вничью с хорватской «Риекой» (0:0).
Ответный матч между «Шерифом» и «Эльфсборгом» пройдет в Швеции 1 августа.