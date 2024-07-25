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23:04 (мск), источник: ТАСС

Белорусский «Неман» сыграл вничью с ЧФР в матче квалификации футбольной Лиги конференций

Встреча завершилась со счетом 0:0.

Неман
ЧФРЛига конференций: таблица и календарь
Источник: ФК "Неман"

ТАСС, 25 июля. Футболисты белорусского «Немана» сыграли вничью с румынским ЧФР в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Встреча прошла в румынском городе Клуж-Напока и завершилась со счетом 0:0. Ответная игра пройдет 1 августа в венгерском Дьёре.

Белорусские клубы допущены до соревнований под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), однако проводят домашние игры на нейтральных полях. УЕФА отстранил российские клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

ЧФР
0:0
Первый тайм: 0:0
Неман
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