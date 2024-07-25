Белорусский «Неман» сыграл вничью с ЧФР в матче квалификации футбольной Лиги конференций

Встреча прошла в румынском городе Клуж-Напока и завершилась со счетом 0:0. Ответная игра пройдет 1 августа в венгерском Дьёре.

Белорусские клубы допущены до соревнований под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), однако проводят домашние игры на нейтральных полях. УЕФА отстранил российские клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.