Белорусский «Неман» сыграл вничью с ЧФР в матче квалификации футбольной Лиги конференций
Встреча завершилась со счетом 0:0.
Неман
ЧФРЛига конференций: таблица и календарь
Встреча завершилась со счетом 0:0.
ТАСС, 25 июля. Футболисты белорусского «Немана» сыграли вничью с румынским ЧФР в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций.
Встреча прошла в румынском городе Клуж-Напока и завершилась со счетом 0:0. Ответная игра пройдет 1 августа в венгерском Дьёре.
Белорусские клубы допущены до соревнований под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), однако проводят домашние игры на нейтральных полях. УЕФА отстранил российские клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.