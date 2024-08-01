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1 августа, источник: БЕЛТА

Футболисты «Немана» завершили выступление в Лиге конференций

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский «Неман» зааершил выступление в квалификации Лиги конференций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Неман
ЧФРЛига конференций: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

После ничьей на выезде (0:0) обладатели Кубка Беларуси сегодня в венгерском Дьере уступили румынскому ЧФР со счетом 0:5. В третьем квалификационном раунде румынский клуб будет соперничать португальской «Брагой».

Во втором круге квалификации Лиги чемпионов минское «Динамо» уступило по сумме двух встреч болгарскому «Лудогорцу» из Разграда (0:2 и 1:0) и перешло в третий круг квалификации Лиги Европы. 8 августа команда Вадима Скрипченко проведет номинально домашний матч с «Линкольном» из Гибралтара, а 15 августа сыграет в гостях.

Неман
0:5
Первый тайм: 0:0
ЧФР
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