Футболисты «Немана» завершили выступление в Лиге конференций

После ничьей на выезде (0:0) обладатели Кубка Беларуси сегодня в венгерском Дьере уступили румынскому ЧФР со счетом 0:5. В третьем квалификационном раунде румынский клуб будет соперничать португальской «Брагой».



Во втором круге квалификации Лиги чемпионов минское «Динамо» уступило по сумме двух встреч болгарскому «Лудогорцу» из Разграда (0:2 и 1:0) и перешло в третий круг квалификации Лиги Европы. 8 августа команда Вадима Скрипченко проведет номинально домашний матч с «Линкольном» из Гибралтара, а 15 августа сыграет в гостях.