Минское «Динамо» в шаге от группового турнира Лиги Европы, «Пюнику» помог победить пас уроженца Нижнего Новгорода

Источник: dinamo-minsk.by

Футбол Лига Европы 2024/2025 3-й отборочный раунд, 8.08.2024, 21:00 Панатинаикос 0 Аякс 1

«Аякс» прервал неудачную серию

Если кто-то из фаворитов отборочных раундов получает прогулочный график, то «Аякс» после кошмарного сезона и назначения заявившего о себе в «Ницце» Франческо Фариоли испытывают по полной программе. Однако его команда продолжает прибавлять с каждым матчем. В Афинах амстердамцы начали, как дома, и серия атак принесла успех после красивой трехходовки с завершающий ударом Бергхайса. А небольшой рикошет осложнил задачу поляку Дронговски, который на данный момент выигрывает конкуренцию у Юрия Лодыгина.

«Пао» с его крепким составом смотрелся необычно робко, но постепенно раскачался. Если бы не реакция 40-летнего Пасвера, мяч оказался бы в сетке, а не полетел от руки вратаря в перекладину. А уже во втором тайме гол Мансини отменили из-за офсайда. Впрочем, в целом «Аякс» контролировал игру, и после финального свистка Фариоли мог зафиксировать свое первое достижение в Нидерландах. Под его началом красно-белая команда прервала серию из шестнадцати выездных еврокубковых матчей с пропущенными мячами. Прошлый раз она сыграла на ноль в марте 2021 года против «Янг Бойз» (2:0).

Футбол Лига Европы 2024/2025 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов, 8.08.2024, 21:45 Динамо Мн 2 Линколн 0

Эффективность команды Скрипченко

Получив в соперники клуб из Гибралтара, расслабляться рискованно. Тем более, «Линкольн Ред Импс» играл в групповом раунде Лиги конференций, и главный тренер минчан Вадим Скрипченко уверял: о недооценке не может быть и речи. Тем более, на кону сейчас стоит не просто выход в следующий раунд, ведь выступление в нем даже в случае неудачи (а далее будет «Андерлехт») гарантирует групповой турнир Лиги конференций.

Только как не настраивайся, в игре все на порядок сложнее. До того, как «Динамо» открыло счет, как минимум пара выпадов гибралтарцев могли завершиться взятием ворот. Но все же игра пошла по белорусскому сценарию. Набравший форму лидер команды Седько при атаке с дальней дистанции заработал угловой, после розыгрыша которого его же подача завершилась голом защитника Гавриловича. Этот 34-летний футболист в свое время недолго выступал в России — за «Чайку» и «Волгарь»,

Единственный за первый тайм удар — единственное попадание в створ. С точки зрения результата белорусы сыграли очень эффективно. Данную оценку лишь укрепила концовка игры, когда свой первый гол за минчан забил Педро Игор. Пока ограничивающийся выходами на замену бразилец воспользовался провалом обороны в атаке, которая началась с вброса аута. Этот гол вполне может сыграть в данном противостоянии ключевую роль.

Футбол Лига конференций 2024/2025 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов, 8.08.2024, 18:00 Ордабасы 0 Пюник 1

Не было бы счастья

Чемпион Армении против чемпиона Казахстана — любопытная для постсоветского пространства вывеска. Отчасти принципиальная для «Ордабасы», который закончил свой короткий путь в Лиге чемпионов на молдавском «Петрокубе». И казахстанцы, у которых сезон в разгаре, в первом тайме были гораздо ближе к успеху. Один раз даже забили, однако гол хорошо проявившего себя в предыдущем раунде белоруса Садовского отменили из-за офсайда. А после углового и удара Товара с отскоком от земли мяч попал в перекладину.

Вдобавок ко всему «Пюнику» еще и потребовалась вынужденная замена, из-за чего уже на 13-й минуте на поле появился Давид Давидян. Уроженец Нижнего Новгорода, который играл в России за «Носту», «Химки» и еще не переехавший в Армению «Арарат-Москва». Менять ему пришлось одного из основных игроков — бразильца Лукаса Виллелу, но эта потеря гостей не ослабила. Напротив, после длинной диагонали Давидяна мяч в угол аккуратно переправил Отубанджо.

«Ордабасы» же забить никак не мог. Еще один шанс упустил узбекский форвард Якшибоев, и тут же хозяев от второго гола спас вернувшийся в ворота голкипер сборной Белоруссии Игнатович. Так что 0:1 — не самое худшее, что могло случиться с чемпионом Казахстана, чья европейская кампания рискует завершиться через неделю. По слухам, это может стоить увольнения белорусскому тренеру Юрию Седневу, но эта тема поднимается уже несколько недель.

Футбол Лига конференций 2024/2025 3-й отборочный раунд, 8.08.2024, 21:00 Корвинул 1 Астана 2

Ставка сыграла

«Астана» получила в соперники клуб второго дивизиона, который пережил лучший период в своей истории в 80-х годах прошлого века — под началом еще молодого Мирчи Луческу. Потом «Корвинул» прошел сложные времена и восстановил свой бренд к столетнему юбилею — лишь три года назад. Городская администрация купила его у прежнего владельца за 47 тысяч евро. В прошлом сезоне эта команда могла играть в плей-офф за выход в высший дивизион, но помешало отсутствие соответствующей лицензии. Зато удалось пробиться в Европу благодаря завоеванию первого в истории Кубка Румынии, чего представителям второй лиги не удавалось почти полвека.

Но недооценивать его никто не собирался. Напротив, в последнем туре национального чемпионата «Астана» полностью сменила состав, который прошел молдавский «Милсами». «Хотел бы сказать, что мы сегодня очень сильно рисковали с составом, так как в таких сочетаниях никогда не играли. Но на данном этапе приоритет — Лига Конференций, так как мы представляем Казахстан в Европе и хотим успешно там выступить. Поэтому пошли на риск, вплоть до того, что могли потерять очки», — объяснял свое решение Григорий Бабаян.

Ставка сработала во второй тайме, тогда как для начала румыны ближе к перерыву забили после подачи с фланга и удара головой. В похожей ситуации «Астана» едва не отыгралась, но «Корвинул» выручил вратарь. Это, впрочем, лишь отсрочило гол гостей, автором которого стал Камара. Гвинеец поймал одного защитника на замахе, пробросил мяч мимо второго оппонента и поразил цель. Бывший игрок тбилисского «Динамо» не забивал с апреля, а тут отличился в самый нужный момент. И не менее красиво разобрался с обороной закрутивший мяч в дальний угол Чинеду. «Астана» провела очень качественный второй тайм и сделала серьезную заявку на выход в следующий раунд.

Футбол Лига конференций 2024/2025 3-й отборочный раунд, 8.08.2024, 20:00 Олимпия Л 3 Шериф 0

«Шериф» и «Иберия» близки к вылету

Потерявший в прошлом сезоне чемпионский титул «Шериф» в текущей европейской кампании не производит впечатления команды, способной добраться до группового этапа. В Лиге Европы тираспольцам удалось ценой сверхусилий пройти один раунд, но уже против «Эльфсборга» шансов не было. Да и в Любляне приднестровцы едва не пропустили в дебюте. Потом на выручку им пришла штанга, а закончился первый тайм закономерно заработанным «Олимпией» пенальти.

Дальше — больше. В середине второго тайма оборону гостей вспороли вертикальной передачей, которую не имел права испортить Доффо. И уже на последних минутах неудачная попытка защитника вынести мяч из штрафной вылилась в выстрел с подбора. 0:3 — это почти без шансов в ответной игре. Тем более, «Шериф» в этом сезоне проиграл все еврокубковые домашние матчи.

Футбол Лига конференций 2024/2025 3-й отборочный раунд, 8.08.2024, 19:00 Иберия 1999 0 Истанбул Башакшехир 1

Уже сошли с дистанции памятные по советским временам тбилисское и батумское «Динамо», а также кутаисское «Торпедо». До третьего отборочного раунда еврокубков от Грузии добралась только «Иберия». Клуб, основанный в 1999-м и до февраля этого года носивший название «Сабуртало». И, надо сказать, на фоне «Истанбул ББ» грузинская команда смотрелась достойно. Гостям во главе с форвардом сборной Польши Пентеком, почти всю игру не давали серьезно напрягать Макаридзе.

Этот голкипер вернулся на родину, отыграв полтора десятка лет во Франции, Испании, Португалии и на Кипре. Именно Макаридзе — самый статусный игрок «Иберии». Мог появиться повод больше говорить о форварде Силла, однако проведший в Грузии всю профессиональную карьеру малиец в концовке с добивания пробил во вратаря. Зато турки свой шанс не упустили, когда нырнувший за спины защитника Давидсон не оставил Макаридзе шансов. Тот случай, когда класс решает.