Все о новом формате Лиги чемпионов. Швейцарской системы все-таки не будет

Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми. Причём все игры пройдут с разными соперниками. Четыре матча дома, четыре — на выезде. В разработке была идея с швейцарской системой, но от неё отказались. Вместо этого клубы получат по два соперника из каждой корзины — в том числе из своей. Например, можно получить сразу «Реал» и «Сити». Тогда с одной из этих команд придётся сыграть дома, а с другой — на выезде. На общем этапе исключена встреча с командами из своей страны, а ещё допустимо не более двух команд из любой другой ассоциации (например, «Реал» не сможет сыграть и с «Миланом», и с «Интером», и с «Ювентусом» — только с двумя из них).