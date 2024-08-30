Все 144 матча основного этапа ЛЧ. Какие же топовые игры нас ждут при новом формате!

Перед жеребьёвкой 36 участников Лиги чемпионов были разделены на четыре корзины по девять клубов. Каждая команда должна сыграть с двумя соперниками из каждой корзины: с одним — дома, а с другим — на выезде. При этом по регламенту на лиговом этапе нельзя встречаться с представителем своей ассоциации и более чем с двумя командами из любой другой страны.