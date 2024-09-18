Историческая победа «Баварии»! Так много в Лиге чемпионов не забивал никто

На 38-й минуте Майкл Олисе забил третий мяч мюнхенцев — и первый тайм на этом закончился. В перерыве Мануэль Нойер уступил место Свену Ульрайху из-за повреждения. И это стало началом конца: сначала «Динамо» за три минуты забили два гола, а потом началось страшное.