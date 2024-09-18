Историческая победа «Баварии»! Так много в Лиге чемпионов не забивал никто

«Бавария» и Венсан Компани феерически стартовали в обновлённой Лиге чемпионов. Мюнхенцы забили девять голов загребскому «Динамо» и вошли в историю — так много в основном турнире не забивал никто.
Интересно, что 11 голов в этой встрече уместились в 70 минут — то есть плотность хайлайтов сумасшедшая. Началось всё с реализованного Гарри Кейном пенальти на 20-й минуте. После перерыва англичанин правильно исполнит ещё два 11-метровых.
Затем красотищу исполнил Рафаэл Геррейру. Стильно!
На 38-й минуте Майкл Олисе забил третий мяч мюнхенцев — и первый тайм на этом закончился. В перерыве Мануэль Нойер уступил место Свену Ульрайху из-за повреждения. И это стало началом конца: сначала «Динамо» за три минуты забили два гола, а потом началось страшное.
- 58-я минута — Кейн оформляет дубль с игры
- 61-я минута — Олисе забивает с передачи Джамала Мусиалы
- 73-я минута — Кейн реализует пенальти
- 78-я минута — Затем снова
- 85-я минута — Лерой Зане зажигает на табло свою фамилию
- 90+2-я минута — Леон Горецка устанавливает окончательный счёт
Итог: несмотря на самое большое количество забитых мячей в исполнении «Баварии», эта встреча не стала самой результативной. Первое место до сих пор за встречей дортмундской «Боруссии» и «Легии» (8:4).
Но это было красиво и легендарно!
Константин Кринский