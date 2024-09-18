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Историческая победа «Баварии»! Так много в Лиге чемпионов не забивал никто

Бедное загребское «Динамо».

Источник: Getty Images

«Бавария» и Венсан Компани феерически стартовали в обновлённой Лиге чемпионов. Мюнхенцы забили девять голов загребскому «Динамо» и вошли в историю — так много в основном турнире не забивал никто.

Интересно, что 11 голов в этой встрече уместились в 70 минут — то есть плотность хайлайтов сумасшедшая. Началось всё с реализованного Гарри Кейном пенальти на 20-й минуте. После перерыва англичанин правильно исполнит ещё два 11-метровых.

Затем красотищу исполнил Рафаэл Геррейру. Стильно!

На 38-й минуте Майкл Олисе забил третий мяч мюнхенцев — и первый тайм на этом закончился. В перерыве Мануэль Нойер уступил место Свену Ульрайху из-за повреждения. И это стало началом конца: сначала «Динамо» за три минуты забили два гола, а потом началось страшное.

  • 58-я минута — Кейн оформляет дубль с игры
  • 61-я минута — Олисе забивает с передачи Джамала Мусиалы
  • 73-я минута — Кейн реализует пенальти
  • 78-я минута — Затем снова
  • 85-я минута — Лерой Зане зажигает на табло свою фамилию
  • 90+2-я минута — Леон Горецка устанавливает окончательный счёт

Итог: несмотря на самое большое количество забитых мячей в исполнении «Баварии», эта встреча не стала самой результативной. Первое место до сих пор за встречей дортмундской «Боруссии» и «Легии» (8:4).

Но это было красиво и легендарно!

Константин Кринский

Бавария
9:2
Первый тайм: 3:0
Динамо З
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
17.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Allianz Arena
Главные тренеры
Венсан Компани
Сергей Якирович
Голы
Бавария
Гарри Кейн
19′
Рафаэл Геррейру
(Джамал Мусиала)
33′
Майкл Олисе
(Йозуа Киммих)
38′
Гарри Кейн
57′
Майкл Олисе
(Джамал Мусиала)
61′
Гарри Кейн
73′
Гарри Кейн
78′
Лерой Сане
(Томас Мюллер)
85′
Леон Горецка
(Йозуа Киммих)
90+2′
Динамо З
Бруно Петкович
(Марко Пьяца)
49′
Такуя Огивара
(Йосип Мишич)
50′
Составы команд
Бавария
2
Дайот Упамекано
19
Альфонсо Дэйвис
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
7
Серж Гнабри
9
Гарри Кейн
1
Мануэль Нойер
46′
26
Свен Ульрайх
3
Ким Мин Джэ
68′
15
Эрик Дайер
22
Рафаэл Геррейру
81′
8
Леон Горецка
42
Джамал Мусиала
68′
10
Лерой Сане
17
Майкл Олисе
68′
25
Томас Мюллер
Динамо З
33
Иван Невистич
13
Сами Ммаэ
22
Стефан Ристовски
77′
28
Кевин Теофиль-Катрин
27
Йосип Мишич
9
Бруно Петкович
3
Такуя Огивара
73′
11
Арбер Ходжа
18
Ронаэль Пьер-Габриэль
73′
77
Дарио Шпикич
10
Мартин Батурина
78′
5
Ариян Адеми
30
Марко Рог
46′
7
Лука Стойкович
20
Марко Пьяца
62′
17
Сандро Куленович
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
29
Удары (всего)
4
18
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
12
Угловые
0
8
Фолы
6
5
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Хуан Мартинес Мунуэра
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бавария
Динамо З
Лига чемпионов: таблица и календарь