Бабаян озвучил задачу «Астаны» на матч Лиги конференций и рассказал о потерях

— Первый тур Лиги Конференции. «Бачка Топола» — серьезная команда, которая играла в группе Лиге Европы в прошлом году. У них есть своя игра, они любят доминировать, точно не будут низко обороняться. Мы изучили четыре последних игры, уже полтора месяца работает новый тренер, мы понимаем, во что они пытаются играть, видно, что команда будет давить с первых минут. Наша задача — навязать им наш план игры. Постараемся дома взять три очка.
— Благодаря чему можно обыграть «Бачку Тополу» завтра?
— Мы сделали глубокий анализ. Я не сторонник строить игру за счет индивидуальных действий, для нас важнее командные действия, за счет чего, в какой зоне и как мы можем превзойти соперника. У нас есть план, который мы хотим реализовать. Конечно, я озвучивать не буду, но для того, чтобы был результат, нам нужно его воплотить хотя бы на 70 процентов. Понятно, что ни одна команда не выполняет на 100 процентов, но если мы хотя бы 60−70 процентов перенесем того, что тренируем, то добьемся успеха.
— Калаица получил повреждение в матче с «Женисом». Сыграет ли он завтра?
— У нас получили повреждение Калаица и еще два футболиста. Их участие в матче под большим вопросом из-за травм, полученных в Караганде. У нас есть еще один день, но Калаица на 99 процентов участие в матче не примет.
Встреча «Астаны» с сербским клубом в рамках первого тура общего этапа турнира пройдет завтра, 3 октября в Алматы.