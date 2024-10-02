Бабаян озвучил задачу «Астаны» на матч Лиги конференций и рассказал о потерях

— Мы сделали глубокий анализ. Я не сторонник строить игру за счет индивидуальных действий, для нас важнее командные действия, за счет чего, в какой зоне и как мы можем превзойти соперника. У нас есть план, который мы хотим реализовать. Конечно, я озвучивать не буду, но для того, чтобы был результат, нам нужно его воплотить хотя бы на 70 процентов. Понятно, что ни одна команда не выполняет на 100 процентов, но если мы хотя бы 60−70 процентов перенесем того, что тренируем, то добьемся успеха.