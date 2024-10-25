«Лучший судья мира». Моуринью эмоционально отреагировал на своё удаление в матче с «МЮ»

«Я не хочу говорить об этом. Судья сказал мне нечто невероятное. Он сказал, что в одно и то же время видел действия в штрафной и моё поведение на боковой линии. Я поздравляю его, ведь он совершенно невероятен. Его периферийное зрение во время игры работает со скоростью 100 миль в час. Одним глазом судья следил за назначением пенальти, а другим — за скамейкой запасных и моим поведением. Вот и всё объяснение. Вот почему он один из лучших арбитров в мире», — приводит слова Моуринью The Guardian со ссылкой на TNT Sports.