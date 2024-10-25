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«Лучший судья мира». Моуринью эмоционально отреагировал на своё удаление в матче с «МЮ»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался относительно своего удаления в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1), которое состоялось во втором тайме.

Источник: Getty Images

Португальский специалист был удалён за чрезмерные эмоции в адрес судьи после того, как, по его мнению, в ворота соперника не был назначен пенальти.

«Я не хочу говорить об этом. Судья сказал мне нечто невероятное. Он сказал, что в одно и то же время видел действия в штрафной и моё поведение на боковой линии. Я поздравляю его, ведь он совершенно невероятен. Его периферийное зрение во время игры работает со скоростью 100 миль в час. Одним глазом судья следил за назначением пенальти, а другим — за скамейкой запасных и моим поведением. Вот и всё объяснение. Вот почему он один из лучших арбитров в мире», — приводит слова Моуринью The Guardian со ссылкой на TNT Sports.

Фенербахче
1:1
Первый тайм: 0:1
Манчестер Юнайтед
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 3-й тур
24.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Sukru Saracoglu
Главные тренеры
Жозе Моуринью
Эрик тен Хаг
Голы
Фенербахче
Юссеф Эн-Несири
49′
Манчестер Юнайтед
Кристиан Эриксен
15′
Составы команд
Фенербахче
40
Доминик Ливакович
4
Чаглар Сеюнджю
6
Александр Джику
16
Мерт Мюльдюр
90′
13
Фред
34
Софьян Амрабат
53
Себастьян Шиманьски
90′
8
Мерт Хакан Яндаш
10
Душан Тадич
79′
5
Исмаил Юкшек
19
Юссеф Эн-Несири
79′
17
Ирфан Кахветжи
21
Брайт Осайи-Самуэль
60′
62′
50
Родриго Бекао
97
Аллан Сен-Максимен
79′
9
Эдин Джеко
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
3
Нуссаир Мазрауи
4
Маттейс де Лигт
6
Лисандро Мартинес
20
Диогу Далот
14
Кристиан Эриксен
25
Мануэль Угарте
17
Алехандро Гарначо
2
Виктор Линделеф
55′
18
Каземиру
10
Маркус Рэшфорд
14′
73′
21
Матеус дос Сантос Антони
89′
16
Амад Диалло
11
Джошуа Зиркзе
55′
9
Расмус Хейлунн
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
12
5
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
3
12
Фолы
14
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Фенербахче
Манчестер Юнайтед
Лига Европы: таблица и календарь