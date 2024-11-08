ПАОК с Оздоевым и Чаловым в составе проиграл «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы

Итальянский «Лацио» возглавляет турнирную таблицу общего этапа с 12 очками. Следом идут нидерландский «Аякс», турецкий «Галатасарай», германский «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне, бельгийский «Андерлехт», испанский «Атлетик» (все — по 10 очков), английский «Тоттенхэм», румынский «Стяуа» (оба — по 9), французский «Лион», греческий «Олимпиакос», норвежский «Будё-Глимт», датский «Мидтьюлланн» (все — по 7), венгерский «Ференцварош», «Манчестер Юнайтед», чешская «Виктория», нидерландский АЗ, турецкий «Бешикташ» (все — по 6), германский «Хоффенхайм», итальянская «Рома», турецкий «Фенербахче» (все — по 5), португальский «Порту», чешская «Славия», «Эльфсборг», испанский «Реал Сосьедад», португальская «Брага» (все — по 4), нидерландский «Твенте», шведский «Мальмё», азербайджанский «Карабах» (все — по 3), бельгийский «Юнион», французская «Ницца», латвийский РФШ (все — по 2), ПАОК, болгарский «Лудогорец» (оба — по 1), израильский «Маккаби» из Тель-Авива, киевское «Динамо» (оба — по 0).