Минское «Динамо» проиграло «Копенгагену» в Лиге конференций УЕФА

Сегодня, 28 ноября, минчане в номинально домашнем поединке в азербайджанском Сумгаите уступили футболистам датского «Копенгагена» со счетом 1:2. Динамовцы начали игру очень активно, сразу пошли в атаку, но на 6-й минуте прозевали быструю контратаку, которую точным ударом завершил Мохамед Эльюнусси. Еще через 6 минут счет стал равным — после передачи с правого фланга ошибкой голкипера датчан воспользовался Раймонд Адеола — 1:1. После перерыва минчане отдали инициативу соперникам, которые меньше чем через десять минут снова вышли вперед: Александр Селява нарушил правила в своей штрафной площади, а Кевин Дикс четко реализовал пенальти. Только в концовке игры динамовцы активизировались, но выровнять положение им не удалось.



В первом туре подопечные Вадима Скрипченко уступили в Сумгаите шотландскому «Хартсу» из Эдинбурга (1:2), затем проиграли в Хельсинки финскому ХИКу (0:1), а потом в Варшаве пропустили четыре гола от польской «Легии» (0:4). Свой следующий поединок чемпионы Беларуси также проведут в Сумгаите 12 декабря против североирландского клуба «Ларн», который пока не набрал ни одного зачетного балла, проиграв норвежскому «Мольде» (0:3), ирландскому «Шемрок Роверс» (1:4) и швейцарскому «Санкт-Галлену» (1:2). Сегодня футболисты «Ларна» сыграют в Любляне против словенской «Олимпии».