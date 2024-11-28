Сегодня, 28 ноября, минчане в номинально домашнем поединке в азербайджанском Сумгаите уступили футболистам датского «Копенгагена» со счетом 1:2. Динамовцы начали игру очень активно, сразу пошли в атаку, но на 6-й минуте прозевали быструю контратаку, которую точным ударом завершил Мохамед Эльюнусси. Еще через 6 минут счет стал равным — после передачи с правого фланга ошибкой голкипера датчан воспользовался Раймонд Адеола — 1:1. После перерыва минчане отдали инициативу соперникам, которые меньше чем через десять минут снова вышли вперед: Александр Селява нарушил правила в своей штрафной площади, а Кевин Дикс четко реализовал пенальти. Только в концовке игры динамовцы активизировались, но выровнять положение им не удалось.
В первом туре подопечные Вадима Скрипченко уступили в Сумгаите шотландскому «Хартсу» из Эдинбурга (1:2), затем проиграли в Хельсинки финскому ХИКу (0:1), а потом в Варшаве пропустили четыре гола от польской «Легии» (0:4). Свой следующий поединок чемпионы Беларуси также проведут в Сумгаите 12 декабря против североирландского клуба «Ларн», который пока не набрал ни одного зачетного балла, проиграв норвежскому «Мольде» (0:3), ирландскому «Шемрок Роверс» (1:4) и швейцарскому «Санкт-Галлену» (1:2). Сегодня футболисты «Ларна» сыграют в Любляне против словенской «Олимпии».
Минское «Динамо» проиграло «Копенгагену» в Лиге конференций УЕФА
28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» потерпели четвертое поражение подряд в поединках основного этапа Лиги конференций, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня, 28 ноября, минчане в номинально домашнем поединке в азербайджанском Сумгаите уступили футболистам датского «Копенгагена» со счетом 1:2. Динамовцы начали игру очень активно, сразу пошли в атаку, но на 6-й минуте прозевали быструю контратаку, которую точным ударом завершил Мохамед Эльюнусси. Еще через 6 минут счет стал равным — после передачи с правого фланга ошибкой голкипера датчан воспользовался Раймонд Адеола — 1:1. После перерыва минчане отдали инициативу соперникам, которые меньше чем через десять минут снова вышли вперед: Александр Селява нарушил правила в своей штрафной площади, а Кевин Дикс четко реализовал пенальти. Только в концовке игры динамовцы активизировались, но выровнять положение им не удалось.
Вадим Скрипченко
Якоб Нееструп
Раймонд Адеола
13′
Мохамед Эль-Юнусси
(Виктор Классон)
6′
Кевин Дикс
55′
21
Федор Лапоухов
2
Вадим Пигас
4
Алексей Гаврилович
6
Сергей Политевич
66
Лопес Рай
88
Никита Демченко
11
Глеб Жердев
24′
8
Александр Селява
61′
3
Джозеф Окоро
24
Даниил Куликов
30′
68′
74
Павел Седько
14
Раймонд Адеола
86′
7
Максим Будко
19
Дмитрий Подстрелов
68′
29
Бони Амиан
21
Тео Сандер
2
Кевин Дикс
6
Пантелис Хатзидиакос
88′
5
Габриэл Перейра
12
Лукас Лерагер
27
Томас Дилэйни
29′
10
Мохамед Эль-Юнусси
14
Андреас Корнелиус
22
Георгий Гочолеишвили
50′
13
Родриго Уэскас
16
Роберт
85′
17
Виктор Фрохольдт
7
Виктор Классон
72′
8
Магнус Маттссон
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
15
4
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
7
17
Фолы
12
0
Офсайды
0
Главный судья
Михал Оченаш
(Словакия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти