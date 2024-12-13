Украинская ассоциация футбола будет жаловаться в УЕФА и ФИФА. Чем недовольна на этот раз?

Болельщики из Страны басков уже не в первый раз демонстрируют солидарность с жителями Донецкой Народной Республики. В 2022 году флаги ДНР и СССР появились на игре «Атлетика» из Бильбао и «Атлетико» (0:1). В апреле 2024-го пронесшего один из символов Асьера Эрраса судили — ему на полгода запретили посещать футбол и оштрафовали на 3001 евро. По информации баскского Otan Ez, позже Эррас подал апелляцию и выиграл дело.