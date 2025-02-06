UEFA убивает время

Возникновение такого рода дискуссии в отношении одного из ведущих футбольных турниров, вероятно, обусловлено уплотнением соревновательного календаря. Лига чемпионов расширилась с 32 клубов до 36, а «путь» команды до титула теперь может занимать 17 матчей, а не 13, как прежде. Пережил реформу и клубный чемпионат мира, который организует Международная федерация футбола (FIFA): раньше европейские топ-клубы тратили на него меньше недели, теперь турнир будет длиться целый месяц. Участвовать в нем будет не 7 команд, а 32 (причем 12 из них представляют Европу). Перегруженный календарь сезона серьезно сказывается на физическом и ментальном здоровье игроков и фактически лишает их времени на отдых и восстановление. Такие выводы следуют из отчетов Международной ассоциации профессиональных футболистов (FIFPro), европейское подразделение которой судится с FIFA как раз по поводу перенасыщения расписания матчей.