«Фенербахче» разгромил «Андерлехт» в стыковом матче Лиги Европы

Счёт в матче открыл нападающий «Фенербахче» Душан Тадич на 11-й минуте. На 42-й минуте Эдин Джеко увеличил преимущество хозяев. На 57-й минуте Юссеф Эн-Несири с передачи Себастьяна Шиманьски забил третий гол команды в матче.