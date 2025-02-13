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«Фенербахче» разгромил «Андерлехт» в стыковом матче Лиги Европы

Закончился первый стыковой матч за право сыграть в ⅛ финала Лиги Европы между турецким «Фенербахче» и бельгийским «Андерлехтом».

Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция). В качестве главного арбитра встречи выступил Никола Дабанович из Черногории. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Счёт в матче открыл нападающий «Фенербахче» Душан Тадич на 11-й минуте. На 42-й минуте Эдин Джеко увеличил преимущество хозяев. На 57-й минуте Юссеф Эн-Несири с передачи Себастьяна Шиманьски забил третий гол команды в матче.

Ответный стыковой матч между командами состоится 20 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

Фенербахче
3:0
Первый тайм: 0:0
Андерлехт
Футбол, Лига Европы, Стыковые матчи
13.02.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Sukru Saracoglu
Главные тренеры
Жозе Моуринью
Давид Юбер
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Никола Дабанович
(Черногория)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Фенербахче
Андерлехт
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