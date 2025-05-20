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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Онана высказался о предстоящем финале Лиги Европы

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана высказался о предстоящем финале Лиги Европы с «Тоттенхэмом».

Источник: Чемпионат.com

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана высказался о предстоящем финале Лиги Европы с «Тоттенхэмом».

«Мы уже знаем этот стадион, мы встречались на нём с “Атлетиком”. Это хороший стадион с сильной атмосферой. Мы выиграли там, поэтому мы возвращаемся туда очень воодушевлёнными и надеемся, что мы снова вернёмся домой с победой», — приводит слова Онана пресс-служба клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Финал Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025, в котором сыграют английские «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед», состоится в среду, 21 мая. Игра пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). В роли главного арбитра выступит Феликс Цвайер. Начало встречи — в 22:00 мск.