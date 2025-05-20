Голкипер «Манчестер Юнайтед» Онана высказался о предстоящем финале Лиги Европы

«Мы уже знаем этот стадион, мы встречались на нём с “Атлетиком”. Это хороший стадион с сильной атмосферой. Мы выиграли там, поэтому мы возвращаемся туда очень воодушевлёнными и надеемся, что мы снова вернёмся домой с победой», — приводит слова Онана пресс-служба клуба в соцсети Х (ранее Twitter).