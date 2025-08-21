«Базель» и «Копенгаген» сыграли вничью в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

Игра, проходившая на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле, закончилась вничью со счётом 1:1.
На 14-й минуте полузащитник «Базеля» Шердан Шакири реализовал пенальти и вывел свою команду вперёд. На 45+3-й минуте защитник гостей Габриэл Перейра сравнял счёт. На 82-й минуте защитник хозяев Йонас Аджетей получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду доигрывать в меньшинстве.
Ответная встреча состоится 27 августа в Копенгагене.
«Базель» провёл свой первый матч в этом отборе. «Копенгаген» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов встречался со шведским «Мальмё». Датская команда одержала победу со счётом 5:0 по сумме двух встреч.
Якоб Нееструп
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти