«Базель» и «Копенгаген» сыграли вничью в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

На 14-й минуте полузащитник «Базеля» Шердан Шакири реализовал пенальти и вывел свою команду вперёд. На 45+3-й минуте защитник гостей Габриэл Перейра сравнял счёт. На 82-й минуте защитник хозяев Йонас Аджетей получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду доигрывать в меньшинстве.