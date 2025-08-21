«Кайрат» и «Селтик» сыграли вничью в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов

ЛОНДОН, 21 августа. /ТАСС/. Казахстанский «Кайрат» в гостях сыграл вничью с шотландским «Селтиком» со счетом 0:0 в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Селтик Парк» в Глазго.
Ответная игра пройдет 26 августа на домашней арене «Кайрата».
«Кайрат» может стать вторым клубом из Казахстана, который пройдет все этапы квалификации Лиги чемпионов. В случае победы по сумме двух матчей над «Селтиком» команда примет участие в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2025/26. Единственной командой, проходившей квалификацию турнира, была «Астана», которая в сезоне-2015/16 вышла в групповой этап турнира, где заняла последнее место в своем квартете.
На данный момент известны 29 из 36 участников предстоящего общего этапа Лиги чемпионов. Последние 7 команд определятся 26 и 27 августа, когда пройдут ответные матчи заключительного квалификационного раунда. На следующий день состоится жеребьевка общего этапа турнира. Российские клубы отстранены от еврокубков из-за ситуации на Украине.
Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.
Брендан Роджерс
Рафаэль Уразбахтин
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти