«Кайрат» и «Селтик» сыграли вничью в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов

«Кайрат» может стать вторым клубом из Казахстана, который пройдет все этапы квалификации Лиги чемпионов. В случае победы по сумме двух матчей над «Селтиком» команда примет участие в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2025/26. Единственной командой, проходившей квалификацию турнира, была «Астана», которая в сезоне-2015/16 вышла в групповой этап турнира, где заняла последнее место в своем квартете.