Казахстанский «Кайрат» вышел в общий этап Лиги чемпионов

АЛМА-АТА, 26 августа. /ТАСС/. Казахстанский «Кайрат» в серии пенальти обыграл шотландский «Селтик» в ответном матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов и вышел в общий этап турнира. Встреча прошла в Алма-Ате.
Первый и ответный матчи завершились со счетом 0:0. В серии пенальти «Кайрат» одержал победу со счетом 3:2.
«Кайрат» стал вторым казахстанским клубом, который сыграет в основной стадии Лиги чемпионов. В 2015 году в групповую стадию сумела квалифицироваться «Астана». «Селтик» сыграет в общем этапе Лиги Европы.
Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов пройдет 28 августа, Лиги Европы — 29 августа. Общий этап Лиги чемпионов стартует 16 сентября, Лиги Европы — 24 сентября.
Рафаэль Уразбахтин
Брендан Роджерс
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти