Казахстанский «Кайрат» вышел в общий этап Лиги чемпионов

В раунде плей-офф квалификации команда из Алма-Аты в серии пенальти победила шотландский «Селтик».

Источник: Vesti.kz/Болат Айтмолда

АЛМА-АТА, 26 августа. /ТАСС/. Казахстанский «Кайрат» в серии пенальти обыграл шотландский «Селтик» в ответном матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов и вышел в общий этап турнира. Встреча прошла в Алма-Ате.

Первый и ответный матчи завершились со счетом 0:0. В серии пенальти «Кайрат» одержал победу со счетом 3:2.

«Кайрат» стал вторым казахстанским клубом, который сыграет в основной стадии Лиги чемпионов. В 2015 году в групповую стадию сумела квалифицироваться «Астана». «Селтик» сыграет в общем этапе Лиги Европы.

Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов пройдет 28 августа, Лиги Европы — 29 августа. Общий этап Лиги чемпионов стартует 16 сентября, Лиги Европы — 24 сентября.

Кайрат
0:0
По пенальти: 3:2
Основное время: 0:0 (0:0)
Селтик
Футбол, Лига чемпионов, Раунд плей-офф
26.08.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Рафаэль Уразбахтин
Брендан Роджерс
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти