Белорусские футболисты помогли «Кайрату» выйти в основной этап Лиги чемпионов

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казахстанский «Кайрат» с двумя белорусами в составе впервые пробился в основной этап Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: ФК "Кайрат"

Сегодня в ответном поединке плей-офф квалификации главного континентального турнира чемпионы Казахстана одолели в Алматы шотландский «Селтик» в серии пенальти. Основное и дополнительное время встречи завершилось без забитых мячей — 0:0. Героем серии послематчевых пенальти стал 21-летний голкипер хозяев поля Темирлан Анарбеков, отразивший три удара. Капитан чемпионов Казахстана белорусский защитник Александр Мартынович и хавбек Валерий Громыко отыграли весь матч. На прошлой неделе в Глазго соперники не выявили победителя, сыграв вничью — 0:0. Таким образом, «Кайрат» выступит среди 36 лучших клубов Старого Света, а «Селтик» будет играть во втором по рангу турнире — Лиге Европы.

В остальных матчах за выход в основной этап чемпионской Лиги встречаются: «Карабах» (Агдам, Азербайджан) — «Ференцварош» (Будапешт, Венгрия; первый матч — 3:1), «Пафос» (Кипр) — «Црвена Звезда» (Белград, Сербия; первый матч — 2:1), «Брюгге» (Бельгия) — «Глазго Рейнджерс» (Шотландия; первый матч — 3:1), «Копенгаген» (Дания) — «Базель» (Швейцария; первый матч — 1:1), «Бенфика» (Лиссабон, Португалия) — «Фенербахче» (Стамбул, Турция; первый матч — 0:0), «Штурм» (Грац, Австрия) — «Буде-Глимт» (Норвегия; первый матч — 0:5).

Семь победителей квалификации присоединятся к 29 клубам, освобожденным от отборочных игр. Жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов пройдет 28 августа в Монако.

Кайрат
0:0
По пенальти: 3:2
Основное время: 0:0 (0:0)
Селтик
Футбол, Лига чемпионов, Раунд плей-офф
26.08.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Рафаэль Уразбахтин
Брендан Роджерс
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти