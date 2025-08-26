Белорусские футболисты помогли «Кайрату» выйти в основной этап Лиги чемпионов

Сегодня в ответном поединке плей-офф квалификации главного континентального турнира чемпионы Казахстана одолели в Алматы шотландский «Селтик» в серии пенальти. Основное и дополнительное время встречи завершилось без забитых мячей — 0:0. Героем серии послематчевых пенальти стал 21-летний голкипер хозяев поля Темирлан Анарбеков, отразивший три удара. Капитан чемпионов Казахстана белорусский защитник Александр Мартынович и хавбек Валерий Громыко отыграли весь матч. На прошлой неделе в Глазго соперники не выявили победителя, сыграв вничью — 0:0. Таким образом, «Кайрат» выступит среди 36 лучших клубов Старого Света, а «Селтик» будет играть во втором по рангу турнире — Лиге Европы.
В остальных матчах за выход в основной этап чемпионской Лиги встречаются: «Карабах» (Агдам, Азербайджан) — «Ференцварош» (Будапешт, Венгрия; первый матч — 3:1), «Пафос» (Кипр) — «Црвена Звезда» (Белград, Сербия; первый матч — 2:1), «Брюгге» (Бельгия) — «Глазго Рейнджерс» (Шотландия; первый матч — 3:1), «Копенгаген» (Дания) — «Базель» (Швейцария; первый матч — 1:1), «Бенфика» (Лиссабон, Португалия) — «Фенербахче» (Стамбул, Турция; первый матч — 0:0), «Штурм» (Грац, Австрия) — «Буде-Глимт» (Норвегия; первый матч — 0:5).
Семь победителей квалификации присоединятся к 29 клубам, освобожденным от отборочных игр. Жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов пройдет 28 августа в Монако.
Рафаэль Уразбахтин
Брендан Роджерс
