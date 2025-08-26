Белорусские футболисты помогли «Кайрату» выйти в основной этап Лиги чемпионов

Сегодня в ответном поединке плей-офф квалификации главного континентального турнира чемпионы Казахстана одолели в Алматы шотландский «Селтик» в серии пенальти. Основное и дополнительное время встречи завершилось без забитых мячей — 0:0. Героем серии послематчевых пенальти стал 21-летний голкипер хозяев поля Темирлан Анарбеков, отразивший три удара. Капитан чемпионов Казахстана белорусский защитник Александр Мартынович и хавбек Валерий Громыко отыграли весь матч. На прошлой неделе в Глазго соперники не выявили победителя, сыграв вничью — 0:0. Таким образом, «Кайрат» выступит среди 36 лучших клубов Старого Света, а «Селтик» будет играть во втором по рангу турнире — Лиге Европы.