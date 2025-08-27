Бывший тренер «Кайрата» Шпилевский прокомментировал выход клуба в Лигу чемпионов

«Конечно, у меня роль другая, мой вклад уже не тот, который был. Но все равно я вижу, как “Кайрат” играет в тот стиль, который мы вместе проявляли, дальше в этом направлении работают. Так должно работать, а не каждые два месяца перестановки. Это не в защиту себе, а как должно работать», — добавил он.