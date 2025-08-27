Бывший тренер «Кайрата» Шпилевский прокомментировал выход клуба в Лигу чемпионов

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Казахстанский «Кайрат» движется в правильном направлении, не меня стиль игры перед выходом в Лигу чемпионов. Такое мнение журналистам высказал бывший главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский, который ныне работает в «Пари Нижний Новгород».
Во вторник «Кайрат» вышел в основной этап Лиги чемпионов. В раунде плей-офф квалификации казахстанская команда прошла шотландский «Селтик» (0:0, 0:0, 3:2 по пенальти). Шпилевский работал главным тренером «Кайрата» с 2018 по 2021 год.
«Чувствую свою причастность? Я чувствую. Я успел, конечно, первый тайм посмотреть, концовку. Перед игрой пожелал удачи ребятам и тренерскому штабу, всем, кто в клубе работает. Обязательно сейчас поздравлю», — сказал Шпилевский.
«Конечно, у меня роль другая, мой вклад уже не тот, который был. Но все равно я вижу, как “Кайрат” играет в тот стиль, который мы вместе проявляли, дальше в этом направлении работают. Так должно работать, а не каждые два месяца перестановки. Это не в защиту себе, а как должно работать», — добавил он.
«Кайрат» стал вторым казахстанским клубом, который сыграет в основной стадии Лиги чемпионов. В 2015 году в групповую стадию сумела квалифицироваться «Астана».
