Бывший тренер «Кайрата» Шпилевский прокомментировал выход клуба в Лигу чемпионов

«Кайрат» стал вторым клубом из Казахстана, вышедшим в основную стадию Лиги чемпионов, после «Астаны».

Источник: Getty Images

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Казахстанский «Кайрат» движется в правильном направлении, не меня стиль игры перед выходом в Лигу чемпионов. Такое мнение журналистам высказал бывший главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский, который ныне работает в «Пари Нижний Новгород».

Во вторник «Кайрат» вышел в основной этап Лиги чемпионов. В раунде плей-офф квалификации казахстанская команда прошла шотландский «Селтик» (0:0, 0:0, 3:2 по пенальти). Шпилевский работал главным тренером «Кайрата» с 2018 по 2021 год.

«Чувствую свою причастность? Я чувствую. Я успел, конечно, первый тайм посмотреть, концовку. Перед игрой пожелал удачи ребятам и тренерскому штабу, всем, кто в клубе работает. Обязательно сейчас поздравлю», — сказал Шпилевский.

«Конечно, у меня роль другая, мой вклад уже не тот, который был. Но все равно я вижу, как “Кайрат” играет в тот стиль, который мы вместе проявляли, дальше в этом направлении работают. Так должно работать, а не каждые два месяца перестановки. Это не в защиту себе, а как должно работать», — добавил он.

«Кайрат» стал вторым казахстанским клубом, который сыграет в основной стадии Лиги чемпионов. В 2015 году в групповую стадию сумела квалифицироваться «Астана».

Кайрат
0:0
По пенальти: 3:2
Основное время: 0:0 (0:0)
Селтик
Футбол, Лига чемпионов, Раунд плей-офф
26.08.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Рафаэль Уразбахтин
Брендан Роджерс
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти