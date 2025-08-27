Уехали из «Краснодара» Галицкого и сотворили чудо в Европе! «Кайрат» сыграет в ЛЧ благодаря бывшим футболистам РПЛ

Для Казахстана это очень важное событие — ранее лишь «Астана» доходила до групповой стадии в главном клубном турнире Европы. «Кайрат» же получит не только престиж и славу, но и хорошую прибавку в бюджет. Ему уже гарантированы более 20 млн евро от УЕФА. Плюс в Казахстан точно приедут топ-клубы, которые однозначно соберут полный стадион в Алма-Ате. Неважно, кто это будет — «Реал», «Барселона» или дортмундская «Боруссия». В соцсетях уже интересуются, как достать билеты на матчи — и это при том, что жеребьевка еще не проведена!