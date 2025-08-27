Ричмонд
Уехали из «Краснодара» Галицкого и сотворили чудо в Европе! «Кайрат» сыграет в ЛЧ благодаря бывшим футболистам РПЛ

История!

Источник: AP 2024

Казахстанский «Кайрат» совершил чудо в Лиге чемпионов. Команда из Алма-Аты, стартовав в первом квалификационном раунде, сумела выйти в групповой этап. Для этого ей пришлось выбить четырех соперников!

На пути к историческому достижению «Кайрат» поочередно обыграл словенскую «Олимпию», финский «КуПС» и «Слован» из Словакии. Не обошлось без героизма: например, казахстанцы проиграли финнам 0:2, но в ответном матче победили 3:0. Судьба противостояния со «Слованом» решилась только в серии пенальти.

Финальным боссом, за прохождение которого полагалась путевка в группу Лиги чемпионов, стал легендарный шотландский «Селтик». Мало кто сомневался, что представители Великобритании отправят «Кайрат» в Лигу Европы. Для убедительности можно сравнить стоимость составов: шотландцы оцениваются в 130 миллионов евро, а их соперник — всего в 12 миллионов!

Источник: AP 2024

Но на поле была равная игра. Серия получилась сухой: что в первом матче в Глазго, что во втором в Алма-Ате никому не удалось забить. В дополнительное время также была зафиксирована нулевая ничья. Судьба места в ЛЧ решалась по пенальти.

И здесь «Кайрат» удивил. Героем стал второй голкипер команды Темирлан Анарбеков — он потащил сразу три удара! Его одноклубники ошиблись лишь однажды. Голы Александра Мартыновича, Офри Арада и Егора Сорокина принесли казахстанцам сенсационную победу — 3−2 по пенальти.

Анарбеков вынужденно стал основным — первый вратарь Александр Заруцкий получил травму в Шотландии. Теперь 21-летний кипер — главный герой соцсетей в Казахстане. Ему пишут сотни восторженных болельщиков, которые испытали самые лучшие эмоции в своей жизни.

Источник: AP 2024

  • «Только ты можешь спасти всю страну»
  • «Настоящий джигит!»
  • «Я назову сына Темирланом!»
  • «Тигр!»

Источник: AP 2024

Александра Мартыновича и Егора Сорокина отлично помнят любители российского футбола. Первый стал легендой «Краснодара», отыграв в клубе Сергея Галицкого 11 лет, а также защищал цвета «Урала» и «Рубина». Второй также был футболистом краснодарского и казанского клубов, а до этого пылил в низших лигах. В прошлом году оба игрока пришли в «Кайрат» и сделали его четырехкратным чемпионом Казахстана. А теперь Мартынович и Сорокин сыграют в Лиге чемпионов, забив столь важные голы в серии пенальти.

Источник: AP 2024

Для Казахстана это очень важное событие — ранее лишь «Астана» доходила до групповой стадии в главном клубном турнире Европы. «Кайрат» же получит не только престиж и славу, но и хорошую прибавку в бюджет. Ему уже гарантированы более 20 млн евро от УЕФА. Плюс в Казахстан точно приедут топ-клубы, которые однозначно соберут полный стадион в Алма-Ате. Неважно, кто это будет — «Реал», «Барселона» или дортмундская «Боруссия». В соцсетях уже интересуются, как достать билеты на матчи — и это при том, что жеребьевка еще не проведена!

Кстати, «Кайрат» уже может похвастать уникальным достижением. Клуб из Алма-Аты — самый восточный, который когда-либо отбирался в группу Лиги чемпионов. История, не иначе!

Автор: Дмитрий Панов

