Игрок «Кайрата» Сорокин: в Шотландии не было слышно гимна ЛЧ из-за кричалок болельщиков

«В Шотландии так болеют и гонят вперёд. Когда заиграл гимн Лиги чемпионов, ничего не было слышно из-за того, что болельщики очень сильно кричали, и даже побежали мурашки по коже. Такое было либо впервые в жизни, либо очень давно не было», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.